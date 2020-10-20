SHOW TV'nin reyting rekortmeni dizisi Çukur 99. bölümü yine milyonları ekrana kilitledi. Arık Böke'nin ölümü Yamaç ve Cumali'yi karşı karşıya getirdi. Çukur 4. sezon 7. bölümde neler oldu? Çukur son bölüm full izle..

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Arık’ın ölüm haberi Erdenet ailesinde şok etkisi yaratırken Cengiz Yamaç’tan bunun sorumlularını isteyecek. Yamaç, Çukur’u korumak için harekete geçtiğinde karşısında yine Çukur’u bulacak. Yamaç Cumali’yi aklamak için Arık’ın kaçırılması olayının peşine düştüğünde Nedim’in çalıştığı gizemli adama bir adım daha yaklaşacak. Vartolu bir yandan Yamaç’a yardımcı olurken bir yandan da ailenin Yamaç’ı daha fazla suçlamaması için uğraşmaya devam edecek. Yamaç’ın Nedim’in gerçek kimliğini ortaya çıkarmak için girdiği macera nefesleri kesecek.

ÇUKUR 99. BÖLÜM FULL İZLE

ÇUKUR 4. SEZON 7. BÖLÜM İZLE