Çukur'da yaşanan sürpriz gelişme Yamaç'ı harekete geçirdi

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Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde sürpriz bir gelişme yaşandı. Kendini köşeye sıkışmış ve çaresiz hisseden Yamaç'a, Sultan Hanım'ın attığı adım onu yeniden harekete geçirdi. Aldığı güçle yeniden kim olduğunu hisseden Yamaç, finalde bir Koçovalı olduğunu herkese gösterdi.

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde Sefa, Çukur tarafından bozguna uğratılınca bunu duyan Namık, Cengiz'den yardım istemeye karar verdi. Cengiz, Yamaç'tan kendisi ve ailesi adına özür dilemesini istedi ancak bu anlarda Yamaç'ın verdiği sert tepki herkesi şoke etti.

Sultan Hanım'ın, oğlunu görmeye gelmesi ve ona pilav getirmesi kendini çaresiz hisseden Yamaç'ı adeta yeniden kendine getirdi. Cengiz ve Namık'a özür dilemeyeceğini söyleyen Yamaç rest çekerek kim olduğunu açıkça gösterdi. Heyecan dolu bu final anları ise akıllara "Eski Yamaç Koçovalı geri mi döndü?" sorusunu getirdi.

"Özür dilersem..."

SOSYAL MEDYA #AİLEOLMAK DEDİ!

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 7.03 izlenme oranı (reyting),14.69 izlenme payı (share),AB'de 5.81 izlenme oranı (reyting),13.21 izlenme payı (share),Total’de 7.46 izlenme oranı (reyting),15.76 izlenme payı (share) elde etti. #AileOlmak etiketi ise Twitter Türkiye'de 6 saat 45 dakika TT listesinde kaldı.

ÇUKUR'A AÇIK TEHDİT!

Cengiz Erdenet'in tüm aile bireylerini davet ettiği kahvaltıda Yamaç'ı bekleyen tatsız sürprizler vardı. Aldatıldığını düşünen Efsun kahvaltıya katılırken, Yamaç gördüğü manzara karşısında öfkesine hakim olamadı. Diğer tarafta Cengiz'in davet ettiği Ankaralı Namık, Yamaç'ın karşısına yeni bir sorun olarak çıktı. Yamaç ve Çukur'un daha önceden cezalandırdığı Sefa'nın babası olan Namık, oğluna yapılanların hesabını soracağını söyledi.

"Ben türkü söylemem, söylettiririm!"

ÇUKUR SALDIRI ALTINDA!

Bu açık tehdit karşısında hemen Çukur'u uyarmak isteyen Yamaç, Selim'e ulaştı ancak mahalleye yaklaşan tehlikeyi engellemek mümkün olmadı. Sefa'nın yaptığı ani saldırılarla Çukur adeta bir savaş alanına döndü.

Yaşanan kaos sırasında Sefa, Fidan'ı zorla götürmek isterken Çukurlular müdahale etmeye çalıştı. Yaşanan çatışmada Meke vurulurken, bu saldırılar herkesi bir araya getirdi. Koçovalılar, açılan bu savaşın hesabını sormak için harekete geçti.

Meke vuruluyor;

ÇUKUR, SEFA'YI BOZGUNA UĞRATTI!

Sefa ve arkasından Namık'ın gerçekleştirdiği saldırılara karşı Çukur'un hamlesi gecikmedi. Sefa bir kez daha mahalleye geldiğinde karşısına çıkan Cumali Koçovalı'yı ve aniden etrafını saran Çukurluları görünce neye uğradığını şaşırdı.

Abluka altına alınan Sefa kaçmaya çalışırken, peşine takılan Çukurlu gençler takibe başladı. Sefa, babasına koşup olanları anlatınca Namık, Cengiz'in tekrar kapısını çalmaya karar verdi.

Sefa, gece baskınında;

ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Sultan'ın Yamaç'ı evde yemeğe çağırdığı sahnede annesinin bu hareketi karşısında Yamaç şoke oluyor. Bu anlar Sultan ile aralarının yavaş yavaş eskisi gibi olmaya başlayacağının da sinyallerini veriyor.

İşte "Çukur"un 4. Sezon 12. Bölümünden İlk Sahne;

Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!