Show TV ekranların sevilen dizisi Çukur yeni sezonuyla birlikte seyircileriye buluştu. Çukur dizisinde güzelliğiyle dikkat çeken oyuncu Dilan Çıçek Deniz'in hayat hikayesini derledik. Peki, Çukur dizisi oyuncusu Dilan Çiçek Deniz kimdir, kaç yaşında ve nereli?

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Dilan Çiçek Deniz, 1995 yılında Sivas'ta dünyaya gelmiştir. Lise eğitim hayatı boyunca 3 sene tiyatro eğitimi alan Dilan Çiçek Deniz, liseler arası Tiyatro Yarışması'nda oyunculuk ödülü kazanmıştır.

Ege Üniversitesi Turizm Rehberliği okurken vazgeçip Edebiyat bölümüne geçiş yapmış ve 15 yaşındayken Güneşi Annem Sandım adlı bir şiir kitabı çıkarmıştır.

Tiyatro ve oyunculuktan hariç olarak bir süre modellik de yapmış ve 2014 Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında 2. olmuştur.

Ardından 2015 yılında Miami'de organize edilen Kainat Güzellik Yarışması'na katılarak Türkiye'yi temsil etmiştir.

Tatlı Küçük Yalancılar dizisindeki Ebru karakteriyle ilk defa 2015'te oyunculuğa adım atan Dilan Çiçek Deniz, Bensu Soral, Büşra Develi ve Burak Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır. Fakat dizi fazla rağbet görmeyince 3 Ekim 2015 tarihinde 13 bölüm sonunda final yaparak ekranlara veda etmiştir.

2015'te ekranlara gelmeye başlayan Güneşin Kızları adlı dizide Elif karakterini canlandıran Dilan Çiçek Deniz, günümüzde de Bodrum Masalı adlı dizide Su Ergüven karakteriyle başrol oynamaktadır.

2016 yılında gösterdiği oyunculuk performansıyla Pantene Altın Kelebek ödüllerinde yıldızı parlayan ödülünü kazanmıştır.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN ÖZEL HAYATI

Ocak 2018‘de oyuncu Furkan Andıç ile olan birlikteliğini açıkladı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ'İN ROL ALDIĞI TV DİZİLERİ

2015 Tatlı Küçük Yalancılar Ebru Başrol oyuncusu 2015 Güneşin Kızları Elif Yardımcı oyuncu 2016-2017 Bodrum Masalı Su Ergüven Başrol oyuncusu 2017-günümüz Çukur Sena Koçovalı Başrol oyuncusu Sinema ve TV Filmleri Yıl Başlık Rolü Notlar 2013 Balayı

DENİZ ÇİÇEK DENİZ'İN ALDIĞI ÖDÜLLER

Yıl Ödül veren organizasyon Kategori 2014 Miss Turkey Türkiye İkinci Güzeli 2016 43.Pantene Altın Kelebek Ödülleri Pantene Yıldızı Parlayanlar 2018 23.Magazin Gazetecileri Derneği Yılın En İyi Kadın Dizi Oyuncusu

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