HABERTURK.COM

3 sezondur hem reytinglerde hem de sosyal medyada adını zirveye yazdıran ve gerek senaryosu gerekse imza attığı sosyal sorumluluk projeleriyle çok konuşulan dizi ‘Çukur’, bu akşam oyuncuların ev ortamlarında çektiği, çok farklı bir bölümle ekranlara gelecek. Her bölümü takipçileri tarafından heyecanla beklenen dizinin bu akşam ekrana gelecek olan yeni bölümünde Yamaç’la ağabeylerinin arasındaki gerilime Vartolu’nun dahil oluşu ile Karaca ve Azer’in gizli ilişkisinde yaşanacakları izleyeceğiz.

İŞTE ÇUKUR 93. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur’un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. “Çukur Evde” isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.

Çukur'un evde çekilen, sürprizlerle dolu bu akşamki yeni bölümünde ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu’ya danışacak. Vartolu’dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim’den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek.

Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca’nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül’e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet’le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.

Çukur evde çekilen yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!