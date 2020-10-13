Milyonların severek izlediği Çukur dün akşam bomba gibi bir bölümle ekranlardaydı. Bu yıl 4. sezonuyla seyirci karşısına çıkan Çukur 4. sezon 6. bölüme Cumali ve Arık Böke'nin kavga sahnesi damga vurdu. Çukur son bölümde neler oldu? Çukur 99. bölüm izle

ÇUKUR 99. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Çukur 99. bölüm ile dün akşam ekranlara geldi. Çukur son bölümde, Yamaç, Cengiz'e karşı hamle yaparken yeni bir oyunun içinde olduğunu fark etti. Cengiz'e doğrulttuğu silahı boş çıkan Yamaç'ın etrafını birden Cengiz'in adamları sardı. Cengiz, Yamaç'ın bu ihanetine karşı tehditkar bir karşılık verdi.

Atının vurulma haberini alıp babasını ezme pahasına Cumali'nin karşısına çıkan Arık Böke'nin bu karşılaşması sonu oluyor. Yapılan kışkırtmalara dayanamayan Cumali tetiği çekerken, yaralanan Arık Böke çatıda dengesini kaynedip yere çakılıyor. İntikam için bile olsa atı öldürmeye kıyamayan Cumali atı ise kendi yanına alıyor.

ÇUKUR SON BÖLÜM İZLE

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