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Meğer aynı dizide rol almışlar! Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi bakın kim çıktı!

Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde Mete rolüyle adını duyuran Aras Bulut İynemli son olarak Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat verdi. Muhteşem Yüzyıl, Maral: En Güzel Hikayem, İçerde, Tamam mıyız? ve Pek Yakında gibi dizi ve filmlerde rol alan ünlü oyuncu, 7.Koğuştaki Mucize adlı sinema filminde sergilediği başarılı oyunculukla alkış topladı. Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Ercan Kesal, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka ve Necip Memili gibi ünlü isimlerle başrolü paylaşan İynemli'nin abisi de oyuncu çıktı. Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli ile aynı dizide rol aldığı öğrenilirken benzerlikleri de gözlerden kaçmadı. İşte, Aras Bulut İynemli abisi Orçun İynemli...

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  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Çukur dizisiyle adınından söz ettiren Aras Bulut İynemli, 25 Ağustos 1990 yılında dünaya geldi.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    İstanbul Beşiktaş Anadolu Lisesi tamamlayan ünlü oyuncu İTÜ Uçak Mühendisliği bölümünde mezun oldu.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Sanatçı bir aileye sahi polan İynemli'nin abisi tiyatro oyuncusu ablası ise ses sanatçısı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Ünlü isim, Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisiyle oyunculuğa adım attı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Erkan Petekkaya, Wilma Elles, Ayça Bingöl, Farah Zeynep Abdullah, Nilperi Şahinkaya ve Yıldzı Çağrı Atiksoy gibi ünlü oyuncularla başrolü paylaşan Aras Bulut İynemli, dizide canlandırdığı Mete Akarsu rolüyle hafızalara kazındı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    2013 yılında Türkiye'de gösterime giren Mahmut ile Meryem filminde başrol olarak rol aldı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Çağan Irmak tarafından keşfedilen İynemli, 2013 yılında Deniz Celiloğlu ile Tamam mıyız? adlı filmde başrol oynadı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Tamam mıyız? filminde hayat verdiği engelli İhsan karakteri ile alkış toplayan ünlü oyuncu Muhteşem Yüzyıl dizisinde Şehzade Beyazıd karakterini canlandırdı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Maral: En Güzel Hikayem, İçerde, Martıların Efendisi ve Pek Yakında gibi yapımlarda da rol alan İynemli, son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan Çukur dizisnde rol aldı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Çukur dizisinde; Erkan Kolçak Köstendil, Damla Sönmez, Ercan Kesal, Dilan Çiçek Deniz, Kubilay Aka ve Necip Memili ile başrolü paylaşan ünl üoyuncu dizide Yamaç Koçovalı rolüne hayat verdi.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Çukur'un Yamaç'ı olarak hafızalara kazınan Aras Bulut İynemli'nin abisiyle aynı dizide rol aldığı öğrenildi. 
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Ünlü oyuncu Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Çukur dizilerinde abisi Orçun İynemli ile birlikte rol aldı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi de oyuncu çıktı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    İki kardeşin benzerlikleri gözlerden kaçmadı.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Ünlü oyuncunun abisi Orçun İynemli 1979 yılında İstanbul'da dünyaya geldi.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    2000 yılında yayınlanan Koçum Benim dizisi ile oyunculuğa adım atan İynemli; Adı Mutluluk, Avrupa Yakası ve Hırsız Polis dizilerinde de rol almıştır.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Orçun İynemli, Diriliş Ertuğrul dizisinde Mikis karakterine hayat verdi.
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    İşte, Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli...
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

    Aras Bulut İynemli'nin ablası Yeşim İynemli...
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!
  • Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli'nin abisi Orçun İynemli bakın kim çıktı! Meğer aynı dizide rol almışlar!

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