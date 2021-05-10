Kastamonu'ya şehit ateşi düştü

Hakkari Çukurca'da teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanan Piyade Uzman Çavuş Murat Nar (24),tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Taşköprü Kaymakamı Çağlar Partal, Belediye Başkanı Abdullah Çatal, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Yasin Bulut ve İlçe Emniyet Müdür Vekili Faruk Velioğlu tarafından aileye şehadet haberi iletildi. Anne Nezaket ile baba Mustafa Nar'ın evine Türk bayrakları asıldı.
Piyade Uzman Çavuş Murat Nar, 24 Nisan'da Hakkari Çukurca Güvendağı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada ağır yaralanmış, ardından GATA'da tedavi altına alınmıştı.
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