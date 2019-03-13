Çukurova Holding, Turkcell hisselerini Letterone'dan (L1) geri almak için Ziraat Bankası'ndan 2014 yılında aldığı ve iki defa anapara ödemesini yapmadığı 1.6 milyar dolar tutarındaki kredinin Temmuz ayında yeniden yapılandırılmasını değerlendiriyor. Konuya yakın iki kaynağın Reuters'a verdiği bilgiye göre, Temmuz 2019'da ikinci taksit ödemesi gelecek olan kredi henüz ödenmezken şirket Ziraat Bankası ile yapılandırma görüşmelerine hazırlanıyor.

TURKCELL HİSSELERİNİ TEMİNAT VERDİ

Çukurova Holding, L1'den aldığı Turkcell hisselerini ve Genel Energy hisselerini teminat vererek 2014 yılında üç yılı geri ödemesiz kredi aldı. Turkcell'den gelen temettüyle kredinin faiz ödemelerini yapan Çukurova anapara ödemelerini 2017 Temmuz ayından bu yana yapmıyordu.

Çukurova Holding'in Rus milyarder Mikhail Fridman'dan aldığı borcu kapatmak için aldığı 10 yıl vadeli 1.6 milyar dolar kredinin geri ödemesiz süresi dolarken, kaynaklar Çukurova'nın üçüncü anapara taksidini de ödeyemeyebileceği belirtti. Krediyle ilgili Ziraat Bankası'na anapara ödemesinin yapılmadığını ifade eden kaynaklar, Turkcell'in temettü gelirlerinden bir miktar ödeme ve faiz ödemelerinin ise yapıldığını kaydettiler. Sözkonusu kredinin yıllık 200 milyon dolar tutarında anapara ödemesi bulunuyor.



ÇİNLİ YATIRIMCILAR İLGİLENDİ



Çukurova'nın Mart 2005'te TMSF'ye olan borçlarını kapatmak için Rus milyarder Mikhail Fridman'ın yatırım aracı Alfa'dan

aldığı finansman paketiyle birlikte Turkcell'in üç ortağı arasında başlayan mücadele 15. yılına girdi. Ortaklar arasında eskiden gelen anlaşmazlık ve hukuki süreç devam ediyor. Son olarak 2014 yılında Çukurova İngiliz yüksek mahkemesinin kararıyla L1'de rehinli Turkcell hisselerini geri aldı. Bunun ardından L1, kendi payını da Çukurova'nın almasını istedi, fakat olmadı. Kaynakların verdiği bilgiye göre şirketler arasında bu tarihten sonra süregelenlerin dışında yeni bir hukuki anlaşmazlık oluşmadı.

Hissedarlar arasındaki müzakereler hakkında bilgi sahibi olan kaynaklar L1, Telia ve Çukurova arasında bazen dolaylı

bazen doğrudan müzakereler esnasında çeşitli olasılıkları ele aldıklarını, dışarıdan bir hissedarın gelmesinin mümkün olduğunu

belirttiler. Kaynaklar bu kapsamda ortakların Turkcell'e dışarıdan bir ortak almak için geçen yıl Çinli yatırımcılarla da görüştüğünü ancak görüşmelerin bir sonuca ulaşmadığını belirtti.



BÜTÜN TARAFLAR GÖRÜŞÜYOR

Fridman'ın L1'den önceki yatırım şirketine atıfta bulunan bir kaynak Turkcell'de hem ortaklık yapısının hem de hukuki süreçlerin oldukça çetrefilli olduğunu belirterek, "Çukurova, Telia ve Alfa'yi kapsayan bütün taraflar görüşüyor. Bu üç grup ortaklıkla ilgili her türlü alternatifi 'ne yapalım' diye değerlendiriyor. Her şey olabilir bu görüşmelerin sonunda, ancak mevcut durumda Telia satabilir, Alfa ve Çukurova kalabilir" diye konuştu.



Ancak kaynaklar Türk hisse piyasasındaki düşüş sonrası Turkcell'in piyasa değerinin 12 yılın en düşük seviyelerine

düşmesi nedeniyle, alıcı ortaya çıksa bile ortakların hisselerini aradığı fiyatı bulamayacakları için satmaya yanaşmayabileceğini ifade ediyorlar. Çukurova dolaylı yüzde 13.8 Turkcell hissesinin değeri 794 milyon dolar, L1'inkilerin değeri 763 milyon dolar, Telia'nınkilerin değeri ise 1.4 milyar dolar düzeyinde.Bunlar sağlansa bile Turkcell'de kontrol yapısını değiştirecek bir değişikliğin Türk kamu makamlarınca onaylanması gerekiyor. Makamlar önceki yıllarda yaptıkları açıklamalarda bu izni kolay vermeyeceklerinin sinyalini vermişti.