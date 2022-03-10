İslam kültürünün hakim olduğu toplumlarda cuma günü ibadet etmek, camiye cuma namazına gitmek ve Müslümanların mübarek cuma günü hatırına büyüklerini ve sevdiklerini araması ya da ziyaret etmesi oldukça önemlidir. 11 Mart Cuma günü sevdikleirni yüz yüze ziyaret edemeyecek olan Müslümanlar cuma mesajlarını araştırıyor. En yeni ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizin cuma gününü tebrik edebilirsiniz. İşte en değişik resimli ve hadisli cuma mesajları...



EN GÜZEL CUMA MESAJLARI!



Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla..Amin! Hayırlı Cumalar.