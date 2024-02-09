Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.

Cumanız mübarek olsun, gününüz hayırlı, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi niyazıyla.