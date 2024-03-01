Cuma mesajları: En güzel, anlamlı ve resimli Cuma mesajları nı sevdiklerinizle paylaşın
Cuma günü geldiğinde cemaatle namaz kılınır ve gün, ibadet ederek geçirilir. İbadetin yanında sevdiklerinizin Cuma gününü kutlayabileceğiniz en güzel Hayırlı Cuma'lar mesajlarını sizler için derledik. İşte, Cuma gününüz mübarek olsun mesajları ve sözleri...
İslamiyet için önemli bir yere sahip olan Cuma günü geldi. Bugün vatandaşlar, cemaat ile beraber namaz kılmak için camide bir araya gelecek. Sizler için mübarek sayılan Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel, anlamlı, uzun, kısa Hayırlı Cuma'lar mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Cuma'nız mübarek olsun mesaj ve sözleri...
Allah'ım, ümidimi kaybettiğimde senin yazdığın kaderin hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun, sağlık, huzur ve mutluluk dolu günler sizinle olsun.
Dualarınızın ve niyetlerinizin kabul olduğu, huzur dolu bir cuma günü dilerim.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur'an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı cumalar.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin (Amin)
Hayırlı cumalar.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı cumalar.
Ey Allah'ım! Aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla. (Amin)
Hayırlı cumalar.
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
CUMANIZ MÜBAREK OLSUN MESAJLARI
Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı cumalar dilerim.
FARKLI CUMA MESAJI ÇEŞİTLERİ
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın (Amin) Hayırlı cumalar.
Yüce Rabbimiz dualarımızı kabul etsin, hayırlı bir cuma geçirmeniz dileğiyle.
Nefret olan yere sevgi, ümitsizlik olan yere ümit, üzüntü olan yere sevinçler dolsun taşsın inşallah. Hayırlı nurlu cumalar.
Cumanız mübarek olsun, dualarınızın ve iyiliklerinizin karşılığı bol olsun.
Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul olsun, hayırlara vesile olsun.
Rabbimizin rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Cumanız mübarek olsun.
Yüce Allah'ın rahmeti ve bereketiyle dolu bir cuma diliyorum. Cumanız mübarek olsun.
Hayırlı cumalar, dualarınızın kabul olduğu, kalplerinizin huzurla dolduğu bir gün olsun.