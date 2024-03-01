İslamiyet için önemli bir yere sahip olan Cuma günü geldi. Bugün vatandaşlar, cemaat ile beraber namaz kılmak için camide bir araya gelecek. Sizler için mübarek sayılan Cuma gününde sevdiklerinizle paylaşmanız için en güzel, anlamlı, uzun, kısa Hayırlı Cuma'lar mesajlarını bir araya getirdik. İşte, Cuma'nız mübarek olsun mesaj ve sözleri...