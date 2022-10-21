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Cuma mesajları ile sevdiklerinizi tebrik edin! 2022 Ekim ayı resimli Cuma mesajları

Cuma mesajları Mevlid-i Nebi'yi de içinde barından Rebiülevvel Ayı'nın bu son haftasında sıkça paylaşılanlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere İslam inancında Cuma günleri bir nevi bayram hüviyeti taşıyor. Bayram coşkusu ve "Güzel söz sadakadır!" hadisindeki öğütle sevdiklerinin gününü tebrik etmek isteyen ancak musafaha imkanı bulamayanlar ise sevdiklerini genellikle dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları paylaşımlarıyla tebrik ediyorlar. İşte en etkileyici Cuma mesajları ve resimleri...

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  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Resimli Cuma mesajları her hafta olduğu gibi Mevlid-i Nebi ile nurlanan bu mübarek Rebiülevel Ayı'nın son haftasında da sıkça paylaşılan mesajlar arasında yer alıyor. Özellikle sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in "Güzel söz sadakadır!" hadisindeki müjdeye nail olmak isteyenler sevdiklerinin gününü bayram coşkusunda sosyal medya paylaşımlarıyla tebrik ediyor. 

    İşte tamamen ücretsiz ve telifsiz indirip WhatsApp, Facebook ve Instagram resimli Cuma mesajları...
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    "O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" CUMA GÜNÜNÜZ BİN MUBAREK OLSUN.

     

     
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

     

    Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.

     
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

     

     Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...

     
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Bu mübarek Cuma gününde idrak edeceğimiz Mevlid Kandili cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    İşte tamamen ücretsiz tıkla-indir yapabileceğiniz 23 Eylül 2022 gününe özel Cuma mesajları resimli ve dualı sözleri galerisi...
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

     
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

     İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

     

    Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

     

     

     
  • Cuma mesajları ÜCRETSİZ İNDİR! Dualı, hadisli, kısa ve resimli Cuma mesajları albümü Rebiülevvel Ayı ÖZEL: "Güzel söz sadakadır!"

    Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun

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