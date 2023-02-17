CUMA MESAJLARI her hafta olduğu gibi bu hafta da özellikle Miraç mucizesinin kutlandığı Miraç Kandili gecesine denk geldiği için sıksça paylaşılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Miraç Kandili'ni karşılayan bu mübarek cuma gününde sevdiklerini tebrik etmek isteyenler için Miraç Kandili detaylı dualı ve resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte hiçbir yerde bulamayacağınız Miraç Kandili özel resimli Cuma mesajları galerisi...