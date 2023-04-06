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2023 Cuma mesajları ve sözleri: Ramazan ayına özel en güzel, resimli cuma mesajları

On bir ayın sultanı Ramazan'ın üçüncü cuma namazı öncesinde en güzel, resimli cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Ramazan ayına özel en güzel, resimli, ayetli, yeni, cuma mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte 7 Nisan 2023 en güzel, resimli "Hayırlı Cumalar mesajları ve Cumanız Mübarek Olsun sözleri"

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  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Bu kapsamda en güzel, resimli, ayetli cuma mesajları gündemde öne çıkan konular arasında yer aldı. Bilindiği gibi cuma namazları camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. İşte sosyal mecralar üzerinden gönderbileceğiniz, anlamlı, farklı, kısa, uzun, dualı, ayetli ve resimli cuma mesajları...
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ

    İmkanların bittiği yerde iman vardır, derdin ne kadar büyük olursa olsun derdinden büyük Allah vardır. Hayırlı Cumalar.

    Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Hayırlı cumalar.

    Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Hz. Muhammed'in "Benim ayımdır!" buyurduğu Şaban-ı Şerif-'in bu ilk  Cuma gününde rabbim dildeki dilek gönüldeki isteklerinizi dergah-ı izzettinde kabul buyursun. 

    Mevlana diyor ki; Dua edecek güzel bir gönlün yoksa, güzel yürekli insanlardan dua iste. Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın…Derdine derman, gönlüne iman dolsun..! Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Allah'ım, ey insanların rabbi! Zararımızı gider, şifa ver. Şifa veren sensin. (Buhari, Tıbb, 38)

    Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    YENİ, FARKLI, DUALI VE AYETLİ CUMA MESAJI

    Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve dua ile Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Rabbim nefsimize ‘celaliyle’, kalbimize ‘cemaliyle’, hayatımıza ‘hikmetiyle’, hatalarımıza ‘rahmetiyle’, mahşerde ‘Muhammedîyle’ yardım etsin inşallah. Hayırlı cumalar.

    Allah'tan bir dua gibi Peygamber'den bir amağan gibi sevabınız bol olsun! Hayırlı Cumalar…

    Ey Allahım! Yaptığımız işlerde muvaffakiyetler ihsan et bizlere. Kötü yollara geçenleri gittikleri yoldan geri çevir. Evlerimize mutluluk ihsan eyle. Taşımakta zorlanacağımız yüklerle bizleri sınavdan geçirme. Darda ve muhtaç koyma. Amin.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    RESİMLİ CUMA MESAJLARI

    Duâ Aşktır, Duâ Huzurdur, Duâ Umuttur. Hayırlı Huzurlu Umutlu Aşk Dolu Hayırlı Cumalar Olsun...
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Ey Allah"ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla... Amin! Hayırlı Cumalar.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

    Vatandaşlar, Hayırlı Cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının Cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Ey Büyük Rabbim! Dinimizden dolayı bizi yok etmeye çaba sarf edenlere fırsat verme. Bizleri o büyük İslam dininin yolundan ayırma…. Hayırlı Cumalar

    Allah’ım! Ruhumu daraItma, kaIbimi karartma, darda koyup aratma, Hak yoIundan saptırma, beni senden başkasına yalvartma. Amin. HayırIı cumaIar..

     
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar..

    Hayırlı Cumalar. Allah’ım; bizleri rahmetinin o engin lütfuyla bağışla, bize merhamet et. Bize hidayet ver ve sırat-ı müstakimden ayırma. Hayırlı Cumalar.

     
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz, gönlünüz iman mekanınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

    Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Cumanız mübarek olsun.
  • Cuma mesajları ve sözleri 7 Nisan 2023: Ramazan ayına özel en güzel, resimli Hayırlı Cumalar mesajları

    Ey büyük Rabbim. Hayrı ve şerri ayırt edebilmeyi, imtihan olarak verdiklerine yürekten Amenna diyebilmeyi, göstermiş olduğun yolda yürümeyi, Senin yolundan ayrılmamayı, Seni en çok sevenlerden olmayı bana ve sevdiklerime nasip eyle…. Hayırlı Cumalar..

    Allah’ın Selamı Rahmeti, Bereketi üzerimize olsun! Günümüz aydın Cumamız Mübarek Olsun! Hayırlı Cumalar.

    Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla HAYIRLI CUMALAR.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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