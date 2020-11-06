Bilindiği üzere corona virüsü tedbirleri kapsamında cami ve mescitlerde bir süre cuma namazı kılınması yasaklanmış ardından da cemaatle namazla ilgili belirli tedbirler geliştirilmişti. Yaşanan gelişmeler sonrası kronik sağlık problemleri olanlar olmak üzere inanlar "Cuma namazı evde kılınır mı?" ve "Cuma namazı tek başına kılınır mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı. Konuyla ilgili soru işaretleri ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yapılan açıklamanın ardından sona erdi. İşte, evde tek başına Cuma namazı ile ilgili Diyanet'ten gelen açıklama...

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Diyanet'ten yapılan açıklamaya göre Cuma namazının cemaatle cami ve mescitlerde eda edileceği belirtildi. Yani evde tek başına cuma namazı kılınması mümkün değil. Bununla birlikte sağlık problemi olanlara ise Cuma namazının farziyeti bulunmuyor. Bu nedenle sağlık problemleri nedeniyle cami ve mescitlere gidip cuma namazı kılamayanlar evlerinde ferdi olarak öğle namazını eda edebilecekler.

CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINABİLİR?

Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.

Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).

Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).

Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Resûlullah (s.a.s.),cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.),bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).

Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.