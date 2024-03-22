Cuma namazı kaçta? İşte 22 Mart 2024 Cuma namazı saatleri
Her Cuma gününde, namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı kaçta?" diye soruyor. Diyanet İşleri tüm iller için namaz vakitlerini yayınladı. İşte, 22 Mart 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...
Cuma günleri cemaat beraber namaz kılmak için camilere akın eder. Cuma namazı saati il il değişiklik gösterdiği için namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte, 22 Mart 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve il il Cuma namazı saati...
22 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.
22 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 22 Mart Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.
22 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.
22 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.