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        Haberler Gündem İnanç Cuma namazı kaçta? 22 Mart 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı kaçta? İşte 22 Mart 2024 Cuma namazı saatleri

        Her Cuma gününde, namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı kaçta?" diye soruyor. Diyanet İşleri tüm iller için namaz vakitlerini yayınladı. İşte, 22 Mart 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve il il Cuma namazı saatleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.03.2024 - 07:47 Güncelleme: 22.03.2024 - 07:47
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        Cuma günleri cemaat beraber namaz kılmak için camilere akın eder. Cuma namazı saati il il değişiklik gösterdiği için namaz kılmak isteyen vatandaşlar, "Cuma namazı saat kaçta?" diye araştırıyor. İşte, 22 Mart 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve il il Cuma namazı saati...

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        22 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        22 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 22 Mart Cuma namazı saat 13.23'te kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        22 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.00'te kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        22 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 22 Mart Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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