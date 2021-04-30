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Cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada (30 Nisan) Cuma namazı kılınacak mı?

Tam kapanmada Cuma namazı kılınacak mı? 30 Nisan bugün camiler açık mı? Dün saat 19.00 itibariyle resmen tam kapanma süreci başladı. Sürecin başlamasıyla birlikte özellikle bugün Cuma namazı kılmak isteyenler merak içerisinde bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Peki, bugün Cuma namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanmada (30 Nisan) Cuma namazı kılınacak mı?

Cuma namazı kılınacak mı? Tam kapanma sürecinin başlamasıyla birlikte en çok merak edilip araştırılanlar arasında bu sorunun cevabı yer alıyor. Peki, bugün Cuma namazı kılınacak mı? 30 Nisan'da bugün camiler açık mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte bu sorular cevabını buldu. İşte bugün Cuma namazı kılmak isteyenlerle ilgili merak edilen detaylar...

CUMA NAMAZI KILINACAK MI?

Tam kapanma süreciyle ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle birlikte ortaya çıktı. Genelgeye göre vakit namazları camilerde kılınabilecek. İsteyenler yürüme mesafesindeki evlerine en yakın camiye gidip namazlarını cemaat halinde eda edebilecekler. Bununla birlikte Cuma namazı da cemaat halinde kılınabilecek. Yine aynı şekilde yürüme mesafesindeki camilere gidilerek isteyenler Cuma namazlarını eda edebilecekler.

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