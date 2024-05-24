Her Cuma günü Müslümanlar namaz kılmak için camide bir araya geliyor. İslamiyet'te hayırlı bir gün olduğuna inanılan Cuma günlerinde ibadet etmenin önemi vurgulanıyor. Bu kapsamda İslam'ın beş şartından biri olan namaz kılmak öne çıkıyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte, tüm detaylarıyla adım adım Cuma namazı kılınışı ve okunacak sureler...