Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakiletleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve ilden ile farklılık gösterebilir. Cuma namazı camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 21 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il cuma namazı saatleri...