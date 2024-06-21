Cuma namazı saatleri: 21 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, il il cuma namazı saatleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı için camilere akın edecek İslam alemi, bulunduğu ilde cuma namazının saat kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet'in namaz vakitleri takviminin yayımlamasının ardından netlik kazandı. İşte 21 Haziran 2024 il il cuma namazı saatleri...
Cuma namazına sayılı saatler kala, cuma namazı vakiletleri günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenir ve ilden ile farklılık gösterebilir. Cuma namazı camide cemaatle kılınan farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 21 Haziran 2024 İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 il cuma namazı saatleri...
21 HAZİRAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 21 Haziran Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
21 HAZİRAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 21 Haziran Cuma namazı saat 13.18'de kılınacak.
21 HAZİRAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 21 Haziran Cuma namazı saat 12.55'te kılınacak.
21 HAZİRAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 21 Haziran Cuma namazı saat 13.11'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.