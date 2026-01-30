Habertürk
Habertürk
        Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 30 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Ocak 2026 il il Cuma namazı saatleri

        Cuma namazına sayılı saatler kala, il il cuma namazı vakitleri en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Bilindiği gibi cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde farklılık gösterebilmektedir. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ildeki cuma namazının kaçta kılınacağını mercek altına aldı. Peki, cuma namazı saat kaçta? İşte 30 Ocak 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...

        Giriş: 30.01.2026 - 00:14 Güncelleme: 30.01.2026 - 00:14
        1

        Ocak ayının son cuma namazı için bekleyiş başladı. Cuma namazı saatleri, Diyanet İşleri'nin namaz vakitleri takviminin yayınlanmasının ardından belli oldu. Camide cemaatle kılınan cuma namazı, farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, "Cuma namazı ne zaman, saat kaçta?" İşte 30 Ocak 2026 81 il cuma namazı saatleri...

        2

        30 OCAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İstanbul'da 30 Ocak Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

        İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        30 OCAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        İzmir'de 30 Ocak Cuma namazı saat 13.30'da kılınacak.

        İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        30 OCAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Ankara'da 30 Ocak Cuma namazı saat 13.07'de kılınacak.

        ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        30 OCAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

        Bursa'da 30 Ocak Cuma namazı saat 13.22'de kılınacak.

        BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

        İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

