Cuma namazı saat kaçta? İşte 1 Mart il il Cuma namazı saatleri
Cuma, Müslümanlar için hayırlı bir gün olarak kabul edilir. Cuma günleri, öğle namazı yerine kılınan Cuma namazı için Kur'an'da; herkesin işini bırakması ve namaz kılması gerektiği vurgulanır. Peki, 1 Mart Cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saati...
Cuma günü, Müslümanlar için çok önemlidir. Günün önemi Kur'an'daki, Cuma suresinde şöyle anlatılır; Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığında Allah’ı anmaya koşun ve alışverişi bırakın. Bilirseniz, bu sizin için çok hayırlıdır.
Peki, 1 Mart Cuma namazı saat kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin Cuma namazı saati...
1 MART İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
1 MART İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 1 Mart Cuma namazı saat 13.29'da kılınacak.
1 MART ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.06'da kılınacak.
1 MART BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 1 Mart Cuma namazı saat 13.21'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.
CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
*Namaza başlarken ilk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekât farzını kılmaya. Uydum hâzır olan imama." diyerek Cuma namazını kılmak için niyet ederiz. Ardından "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getilir ve namaza başlanır.
*Tekbirden sonra elleri bağlanır ve sessizce Sübhaneke okunur. Sübhaneke'den sonra bir şey okunmaz ve imam dinlenir.
*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve ardından doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
*"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkılır ve ikinci rekâta başlanır. Ayağa kalktıktan sonra eller bağlanır ve hiçbir şey okunmadan imam dinlenir.
*İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gidilir. Rüku'da 3 kere "Sübhâne Râbbiye'l-Azim" denir ve doğrulunur. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbenâ leke'l hamd" denir.
*Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gidilir. Secdede 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'alâ" denir. "Allahu Ekber" diyerek dizlerin üzerine oturulur. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gidilir ve 3 kere "Sübhâne rabbiyel-a 'lâ" denir.
*Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata oturulur ve Ettehiyyâtü, Allâhumme Salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüz sağa çevrilir ve "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" denilerek selam verilir. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.