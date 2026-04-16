Cuma namazı saat kaçta? İşte 17 Nisan Cuma İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Diyanet İşleri tarafından yayımlanan namaz vakitleri takvimi ile başta Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul olmak üzere il il cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazını kaçırmak istemeyenler, bulunduğu ilde cuma namazının kaçta kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, Cuma namazı saat kaçta? İşte 17 Nisan 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il Cuma namazı saatleri...
Cuma namazı için geri sayım başladı. Camide cemaatle kılınan cuma namazı öğle saatlerinde eda edilmektedir. Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri tarafından belirlenirken, her ilde değişiklik gösterebilmektedir. Cuma namazı farz namazlar arasında yer almaktadır. Peki, Cuma namazı ne zaman, saat kaçta? İşte 81 il 17 Nisan cuma namazı vakitleri...
17 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 17 Nisan Cuma namazı saat 13.09'da kılınacak.
17 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 17 Nisan Cuma namazı saat 12.53'te kılınacak.
17 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 17 Nisan Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.
17 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 17 Nisan Cuma namazı saat 13.08'de kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir.