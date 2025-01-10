Cuma namazı, İslam dininde haftalık toplu ibadetlerin en önemlilerinden biridir. Her hafta cuma günü öğle vakti cemaatle kılınan bu namaz, Kur'an-ı Kerim'deki "Cuma" suresinde emredilmiştir. Müslümanlar, günlük işlerini bırakarak camide bir araya gelir, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde ibadet ederler. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Cuma saati vakti...