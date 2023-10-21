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        Haberler Televizyon Cumanın galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        Cumanın galibi 'Kızılcık Şerbeti'

        SHOW TV'nin, yapımını Gold Film'in, yapımcılığını Faruk Turgut'un üstlendiği, başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı'nın paylaştığı fenomen dizi 'Kızılcık Şerbeti', dün akşam ekrana gelen bölümüyle reyting sıralamasında birinci sıradaki yerini alarak en çok izlenen yapım oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.10.2023 - 12:57 Güncelleme: 21.10.2023 - 12:57
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        Cumanın galibi 'Kızılcık Şerbeti'
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        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', ABC1 20+’da 12.11 izlenme oranı 32.21 izlenme payı, AB grubunda 11.28 izlenme oranı 33.21 izlenme payı, Total’de 9.68 izlenme oranı 26.78 izlenme payı alarak tüm kategorilerde ilk sırada yer aldı.

        SOSYAL MEDYA KIZILCIK ŞERBETİ’Nİ KONUŞTU

        Sosyal medyanın gündemine oturan dizi, Kızılcık Şerbeti etiketi ile yaklaşık 6 saat, Kıvılcım ile 8 saat 30 dakika sosyal medya platformu X’in TT listesinde yer aldı.

        YAYINLANAN BÖLÜMDE NELER OLDU?

        Ertuğrul’un davetinde uzun bir aradan sonra İbrahim’le karşılaşan Nursema derinden sarsıldı. Her iki ailenin anlattıklarıyla şoke olan Ertuğrul, Nursema ile bir araya gelerek gerçekleri ondan öğrenmek istedi. Nursema’nın anlattıklarıyla Ertuğrul, kızı Mihrimah’ın nişanını bozmaya karar verdi fakat başarılı olamadı. Mihrimah, İbrahim’le evlenmek için evden kaçmayı seçti.

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        Pembe ve Abdullah, Doğa’ya Fatih’le yeniden nikah kıyması gerektiğini söyledi. Fatih’i hala affedemeyen Doğa’nın, bu konuda zamana ihtiyacı olduğunu söylemesi dikkat çekti. Kıvılcım’ın evine taşınarak hayatının son günlerini sevdiği kadınla yaşamak isteyen Ömer’in hastalığı ilerlemeye devam etti.

        Mutlu günlerine hastalığının gölge düşürmesini istemeyen Ömer, Fatih’e destek olarak Kıvılcım’la barışmalarını sağladı. Fatih’in yaptığı hataları kabul ederek Kıvılcım’dan özür dilediği ve son bir şans istediği sahnede nefesler tutuldu. Kıvılcım, Fatih’e son bir şans vermeyi kabul etti.

        Bölümün final sahnesinde ise Mihrimah’ın İbrahim’e kaçtığını öğrenen Nursema hemen harekete geçti. Kaldıkları otele giderek Mihrimah’ı almak isteyen Nursema karşısında İbrahim’i buldu. Dizinin yeni bölümünde yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu.

        İşte heyecan dolu o final sahnesi;

        YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

        ÖMER, KIVILCIM’IN YENİ İŞİNİ KABUL ETMİYOR

        Yayınlanan yeni bölüm tanıtımında, Nursema ve Mihri’yi İbrahim’den kurtarmaya Ertuğrul geliyor. Nursema ve Umut’un; Abdullah ve Pembe ile fikir ayrılığına düştüğü tanıtımda Abdullah’ın Nursema’ya verdiği ültimatom dikkat çekiyor.

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        Cemre bebeğin 40’ı için Doğa’nın ailesi, Ünallar’la bir araya geliyor. Kıvılcım’ın televizyon programı sunmasını Ömer’in kabul etmediği tanıtımda Alev ve Rüzgar’ın yakınlaşmaya başlaması yeni bölüm heyecanını artırıyor.

        'Kızılcık Şerbeti’nin 36. Bölüm Tanıtımı;

        Senaryosunu Melis Civelek’in yazdığı, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma günü saat 20.00’de SHOW TV'de ekrana geliyor.

        'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi
        'Kızılcık Şerbeti' soluksuz izlendi
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        #kızılcık şerbeti
        #show tv
        #Kızılcık Şerbeti show tv
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