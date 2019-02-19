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Bulut, MHP Kırklareli İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında, Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilmekten mutluluk duyduğunu söyledi.
AK Parti ve MHP'nin 15 Temmuz sürecinden sonra ülkenin birliği, beraberliği, bekası için işbirliği içerisinde çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan Bulut, Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun zor süreçlerden geçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin bekası adına ellerinden gelen tüm imkanı ortaya koyduklarını kaydetti.
"KIRKLARELİ İÇİN DEĞİŞİM ZAMANI"
Burak Süzülmüş'e teşekkür eden Derya Bulut, "Kırklareli için değişim zamanı. Hiçbir siyasi parti ayrımı yapmadan çalışacağız. Düne kadar da yapmadık, bundan sonrada yapmayacağız. Artık Kırklareli'ne yakışan hizmetin gelmesini istiyoruz. Bu amaçla yola çıktık. 31 Mart'tan sonra bu görevi vatandaşlarımız bize teveccüh ederse bambaşka bir Kırklareli’ne imza atacağımızdan hiçbir şüphemiz yok." diye konuştu.
AK Parti İl Başkanı Alper Çiler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla kentte Cumhur İttifakı adayının Bulut olarak seçildiğini anımsatarak, Bulut'u ve çalışma arkadaşlarını tebrik etti.AK Parti ve MHP teşkilatlarının sorumluluklarının daha çok arttığını vurgulayan Çiler, "Kırklareli'nin kaderini değiştirmek istiyoruz. Büyüklerimiz 15 Temmuz'un ardından 'memleket meselesi ve beka meselesi' dedi. Bu konudan şüphemiz yok. Hep beraber çalışacağız. Samimi bir aile ortamında hareket edeceğiz. Meselemiz vatan, millet ve bayrak olunca bir araya gelmek zorundayız." değerlendirmesini yaptı.MHP İl Başkanı Şaban Savaşan da Kırklareli'de de ittifakın sağlanmasıyla siyaset alanında güzel işler olacağını inandıklarını kaydetti.
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