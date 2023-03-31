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Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde Cumhurbaşkanı adayları, bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek

Cumhurbaşkanı adayları bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek
DHA

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı ile Cumhurbaşkanı Seçiminde cumhurbaşkanı adaylarına Yapılacak Yardım ve Bağışlar ile Adayların Mal Bildirimine ilişkin Usul ve Esasları Gösterir 201 Sayılı Genelge'ye 'Döviz ile yapılacak yardım ve bağışlar' başlıklı 5/A maddesi eklendi.

Karara göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı seçiminde cumhurbaşkanı adayları, bağış toplamak için döviz hesabı açtırabilecek. Cumhurbaşkanı adaylarına en yüksek nakdi bağış ve yardım miktarı olan 55 bin 598 TL'nin karşılığı döviz tutarını geçmemek şartıyla döviz cinsinden yardım ve bağış yapılabilecek.

DHA'nın haberine göre; bağış ve yardımlarda, yapıldığı günden bir önceki gün Resmi Gazete'de ilan edilen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Efektif Satış Kuru dikkate alınacak.

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