        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Demokrasimiz için kayıptır

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu: Ana muhalefetin kendi iç meşruiyetini tartışır hale gelmesi, demokrasimiz için kayıptır

        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, CHP'de yaşanan gelişmelere ilişkin, "Ana muhalefetin kendi iç meşruiyetini tartışır hale gelmesi ve tarafların kamplaşması, demokrasimiz için de kayıptır. Türkiye'nin ihtiyacı, kağıtları yırtan, sokak çağrısı yapıp, TOMA kapısına asılan bir ana muhalefet partisi değildir" dedi.

        Giriş: 31 Mayıs 2026 - 20:02 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, yaptığı yazılı açıklamada, kanunla kurulan siyasi partilerin, tüzükle yönetildiğini ve hukuk ile de denetlendiğini belirterek, "Ana muhalefet partisinin kurultayına ilişkin yargı süreci de bu esasa göre devam ediyor. Ana muhalefetin kendi iç meşruiyetini tartışır hale gelmesi ve tarafların kamplaşması, demokrasimiz için de kayıptır. Türkiye'nin ihtiyacı, kağıtları yırtan, sokak çağrısı yapıp, TOMA kapısına asılan bir ana muhalefet partisi değildir. İhtiyacı; Meclis'te ülkenin sorunlarını konuşan, iktidarın doğrusunu destekleyip, yanlışını gösteren ve çözüm öneren pozitif bir ana muhalefet partisidir. Çünkü partilerin iç meselelerinin çözüm yeri yargı, milletin meselelerinin çözüm yeri ise TBMM'dir. Dış politikada sözü dinlenen, içeride ise Terörsüz Türkiye Yüzyılı hedefi olan Cumhur İttifakı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, bölgesinde ve dünyada barışın ve istikrarın temini için, Tahıl Koridorundan Gazze'ye, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, Türkistan'dan Afrika'ya güvenliğin ve istikrarın temininde ve bir çok bölgesel ve küresel sorunun çözümünde, insani diplomasinin de kalbi durumundadır" ifadelerini kullandı.

