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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 15. Genel kurulunda sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Genel kurulun HAK-İŞ camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

-Kuruluşundan bugüne HAK-İŞ çatısı altında ter döken herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'ni bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Rabbim hepinizden razı olsun.

-Biz göreve geldiğimizde asgari ücret 124 dolardı. Bugün 440 dolar. 2002'de benzinin litre fiyatı 1.5 liraydı. Asgari ücretle 110 litre alınıyordu. Bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınıyor. Asgari ücret ve diğer ücretlerdeki artış reel olarak da alım gücünü yükseltti. Sadece bu örnek bile iktidarımızın işçisine memuruna verdiği önemi göstermektedir.

-Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, ekonomik krizlere rağmen bu hassasiyetimizi koruduk. Covid döneminde insanımızın sağlığıyla birlikte işini de koruması için mücadele ettik.

-En düşük emekli maaşını 7500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya yükselttik. Meclis'in açılmasıyla 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerimizi de sevindireceğiz.

-Yapılan protokolle 700 bin kardeşimizin ücretlerine yüzde 45 artış yaptık.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 11, 2023

-Şimdi önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Memura verilen maaş zamlarında enflasyona ek refah payı artışını biz getirdik. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu maaşından aşağı kalmayacak şekilde artıracağız.

-En düşük memur maaşı 22.000 lirayı bulacak.

-Birinci dereceye inen tüm memurlarımızın 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacağız.