Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması

HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak düzenlemeyle en düşük memur maaşının 22 bin lirayı bulacağını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memur maaşı açıklaması
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HAK-İŞ Genel Kurulu'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

-HAK-İŞ Konfederasyonumuzun 15. Genel kurulunda sizlerle olmaktan gurur duyuyorum. Genel kurulun HAK-İŞ camiası için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

-Kuruluşundan bugüne HAK-İŞ çatısı altında ter döken herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'ni bugünlere ulaşmasında, emek mücadelesinde emeği olan o kardeşlerimizin çok büyük payı var. Son 21 yılda Türkiye milli gelirini 236 milyar dolardan 1 trilyon dolar sınırına getirdiysek, satın alma gücüne göre dünyanın en büyük 11. ekonomisi olduysa, ihracatını 255 milyar dolara çıkardıysa, her alanda 100 yılın başarılarına imza attıysa bunun gizli kahramanları işçi ve emekçi kardeşlerimizdir. Rabbim hepinizden razı olsun.

-Biz göreve geldiğimizde asgari ücret 124 dolardı. Bugün 440 dolar. 2002'de benzinin litre fiyatı 1.5 liraydı. Asgari ücretle 110 litre alınıyordu. Bugün asgari ücretle 410 litre benzin alınıyor. Asgari ücret ve diğer ücretlerdeki artış reel olarak da alım gücünü yükseltti. Sadece bu örnek bile iktidarımızın işçisine memuruna verdiği önemi göstermektedir.

-Türkiye'nin mali şartları ne olursa olsun, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Toplumuzun tüm kesimlerinin yanında olduk. Ülkemizin yaşadığı ciddi sıkıntılara, ekonomik krizlere rağmen bu hassasiyetimizi koruduk. Covid döneminde insanımızın sağlığıyla birlikte işini de koruması için mücadele ettik.

-En düşük emekli maaşını 7500 liraya, bayram ikramiyelerini 2 bin liraya yükselttik. Meclis'in açılmasıyla 7500 liranın üzerinde maaş alan emeklilerimizi de sevindireceğiz.

-Yapılan protokolle 700 bin kardeşimizin ücretlerine yüzde 45 artış yaptık.

-Şimdi önümüzde memurlarımızın maaş düzenlemesi var. Memura verilen maaş zamlarında enflasyona ek refah payı artışını biz getirdik. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapmıştık. Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını en düşük kamu maaşından aşağı kalmayacak şekilde artıracağız.

-En düşük memur maaşı 22.000 lirayı bulacak.

-Birinci dereceye inen tüm memurlarımızın 3600 ek göstergeden yararlanmasını sağlayacağız.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dolar/TL, 19,56 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,56 seviyesinde
Dip dibe yaşıyoruz
İŞ-YAŞAM Dip dibe yaşıyoruz
Yumurtada artış, beyaz ette düşüş
İŞ-YAŞAM Yumurtada artış, beyaz ette düşüş
Toplanan inek sütü miktarında artış
İŞ-YAŞAM Toplanan inek sütü miktarında artış
ABD'de enflasyon nisanda yüzde 4,9 oldu
İŞ-YAŞAM ABD'de enflasyon nisanda yüzde 4,9 oldu
TESK Başkanı Palandöken, Anneler Günü'nde esnafın 25 milyar lira ciro beklediğini açıkladı
İŞ-YAŞAM Anneler Günü'nde 25 milyar lira ciro beklentisi
Emtia piyasasında şeker öne çıktı
İŞ-YAŞAM Emtia piyasasında şeker öne çıktı
İş Bankası’ndan Antalya Turunçova’da Tarım İhtisas Şubesi
İŞ-YAŞAM İş Bankası’ndan Turunçova’da tarım ihtisas şubesi
Baymak'ın gelirleri yüzde 135 yükseldi
İŞ-YAŞAM Baymak'ın gelirleri yüzde 135 yükseldi
Şok Marketler'in satış gelirleri 20,8 milyar TL'ye yükseldi
İŞ-YAŞAM Şok'un satış gelirleri yüzde 103 arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.