Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TOBB 79. Genel Kurulu'nda konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

Ne yaptıysak beraber yaptık, sırt sırta vererek beraber yürüdük. Ekonomimize saldıranları beraber püskürttük. Türkiye'yi her yıl ortalama yüzde 5.5 beraber büyüttük. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili TOGG'u sizlerin de katkısıyla gerçeğe dönüştürdük. Son 21 yıla damga vuran bu eşsiz başarı hikayesini kamu, özel sektör dayanışmasıyla beraberce yazdık. Bundan sonra da yolumuza beraber devam edeceğiz. Farklı hesapları olanları asla aramıza sokmayacağız. Ülkemizin sorunlarına ortak akılla çözüm arayacağız. Türkiye Yüzyılı'nı hep beraber inşa edeceğiz.

14 Mayıs'ta meclis kısmı tamamlanmıştır, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanlığı seçimi tamamlanmıştır. Yüzde 90'lara varan bir katılım oldu. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlar getirmesini rabbimden niyaz ediyorum. Tercihini sandıklara yansıtan her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı da yüksek katılım nedeniyle ayrıca tebrik ediyorum. Elbette seçim sürecini tüm yönlerini enine boyuna değerlendireceğiz. Gerek anlamı, gerek sonuçları itibariyle ülke olarak bir kader seçimi yaşadığımızın farkındayız. Tıpkı 15 Temmuz gecesi olduğu gibi hayasız akınları görmüş, iradesine sahip çıkmıştır. Ülkemiz için hayal kuran her bir vatandaşım bu seçimin kazananıdır. Tüm kışkırtmalara rağmen, her bir insanımız bu seçimin kazananıdır. Anadolu irfanı bir kez daha siyaset mühendisliklerine galip gelmiştir, kazanan Türk milleti olmuştur. Sırf farklı tercihte bulunduğu için en büyük hakaretlere uğrayan depremzedelerimiz bu seçimin en büyük kazananıdır. Millet, 'istikrar sürsün, Türkiye büyüsün' demiştir.

"BEN HESAP UZMANI DEĞİLİM, EKONOMİSTİM"

Hesap uzmanıyım diye geçinenler Dimyat'a pirince giderken ellerindeki yaklaşık 40 milletvekilinden de olmuştur. Ben hesap uzmanı değilim, ekonomistim. CHP'nin vekili 146 idi, 169'a çıktı, burada tabii kiralık vekiller var, onlar da 40 tane. CHP'nin vekil sayısı 129'a düştü. Hesap uzmanı bu işi böyle yapar mı? Bundan sonrasını oraya gönül vermiş tüm CHP'li arkadaşlar düşünecek.

Ne dediler, güçlendirilmiş parlamenter sistem... Tutmadı. Kampanya sonuna doğru kullanmaktan vazgeçtiler. Bu noktada dünyanın en gelişmiş ülkelerinin dolayısıyla bizim de ortaya koyduğumuz sistem destek buldu. Yeni dayatmalardan artık vazgeçilmelidir. Akıntıya kürek çekmenin hiçbir faydası yoktur. Dün dünde kaldı cancağzım, yeni şeyler söylemek lazım. Sandıkta tecelli eden irade ile kavga edilmeyeceğini tüm muhalefet partilerinin anladığını düşünüyorum. Türkiye'nin en büyük eksiklerinden biri de muhalefet eksiğidir. Samimi bir öz eleştiri yaptıktan sonra da muhalefetin bu çağrıyı dinleyeceğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

"DEPREM BÖLGESİNDE 650 BİN KONUT İNŞA EDECEĞİZ"

Şimdi gündemimizdeki esas konulara odaklanabileceğiz. Dünden itibaren çalışmaya başladık. Depremlerin yaralarının sarılması en öncelikli işimiz. Her şehrimize 3-4 kez giderek yanlarında olduğumuzu gösterdik. 180 bine yakın konutun inşası başladı. Deprem bölgesinde 319 bini ilk 1 yıl içinde olmak üzere toplam 650 bin konut inşa edeceğiz. Biliyorsunuz bunu İzmir'de depremden sonra hemen gerçekleştirdik. Şahsımıza çok güçlü destek veren deprem şehirlerine teşekkür ediyorum. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolar olarak hesaplanıyor. En çok yıkıma uğrayan kentlerde ticari hayat da olumsuz etkilendi. Buralardaki ticareti hep beraber canlandıracağız.

Bir diğer sıkıntımız enflasyonun yol açtığı fiyat artışından kaynaklanan sıkıntılardı. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme politikamıza sıkı sıkıya bağlıyız. Tek haneli rakamlara indirerek halkımızı rahatlatan bizdik. Yine biz olacağız. Yakın çevremizdeki krizlerin çözümünde daha çok inisiyatif alarak bunların çözümünü sağlayacağız. Dün akşam itibariyle 110'a yakın telefon ve mesajlarla ülke liderleriyle görüşme yaptık. Hepsiyle mutabakatımız şu; her alanda birliğimizi çok daha güçlü bir şekilde devam ettireceğimize inanıyoruz. İnşallah kabinemizin oluşmasından sonra süratle ziyaretlerimize başlayacağız. Hedefimiz çevremizde barış ve güvenlik sağlamak. Sayın Putin ile yaptığımız son görüşmede tahılların özellikle fakir Afrika ülkelerine gönderilmesini teyit ettik. Tüm ülkelerle işbirliğimizi artırmaya devam ettik.

Milletimizin tüm kesimleri gibi iş dünyasının beklentilerinin de farkındayız. TOBB'un genel kurullarında sizlerle bir araya gelmeye çaba gösterdik. İstişarelerimize devam edeceğiz.

VİZE MESAJI

Vize sorununu en kısa sürede hal yoluna sokacağız. Sizlerin önünüzü açmak için çalışmayı sürdüreceğiz. Tüm iş dünyamıza seslenmek istiyorum; dünyanın içinde bulunduğu durum belki de en büyük fırsatları sunuyor. Boşa harcayacak tek bir anımız bile yok. Tüm Türkiye olarak altın değerinde 5 sene daha kazandığımıza inanıyorum. Yükümüz ağır, bunun hep farkındayız. Önümüzdeki 5 seneyi inşallah dolu dolu değerlendireceğiz. Seçim süreci boyunca atmadıkları yalan kalmadı. Belediye başkanları var, ne yaptınız, ispatlayın. Tüm tuşlara bastılar, ne oldu? Dün 29 Mayıs'tı, bankalar kapandı mı, ne oldu? Hepsi yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Millete ve iş dünyasına korku salmak için her türlü çirkefliği sergilediler. Siyasi tarihimizin en rezil kampanyasını yürüttüler. Bu ülkenin ekonomisini bunlar Londra tefecilerine emanet edeceklerdi, başaramadılar. Sizlerden felaket tellallarına fırsat tanımamanızı istiyorum. Biz yine işimize bakacağız, gündemimize odaklanacağız. Yeni pazarlar, yeni müşteriler bulmanın peşinde koşacağız. Daha fazla üretecek, daha fazla ihracat yapacağız. Sizlerden yatırımlarınızı daha da artırmanızı bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum.