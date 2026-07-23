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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Erzurum Kongresi ve Hatay mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yıl dönümü ile ilgili bir mesaj paylaştı. Erdoğan, "Asırlardır aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olan Hatay, bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir." ifadesini kullandı. Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü mesajı da paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Temmuz 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Erzurum Kongresi ve Hatay mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın ana vatana katılmasının 87. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, tarihin en anlamlı dönüm noktalarından birini bir kez daha gururla ve şükranla yad ettiklerini belirtti.

        Hatay'ın 23 Temmuz 1939 tarihinde ana vatana kavuşmasının, milletin birlik ve beraberlik ruhunun, haklı davasına olan inancının ve güçlü diplomatik iradesinin en müstesna zaferlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Asırlardır aynı medeniyetin, aynı kültürün ve aynı kardeşlik ikliminin ayrılmaz bir parçası olan Hatay, bugün de Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yükselişini sürdürmektedir. Tarih boyunca farklı inançların, kültürlerin ve medeniyetlerin barış içinde bir arada yaşadığı bu kadim şehrimiz, birlik ve beraberliğimizin en güzel sembollerinden biri olmaya devam etmektedir. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ımızı yeniden ayağa kaldırmak için devlet ve millet olarak tüm imkanlarımızı seferber ettik. Hatay'ımızı her alanda daha güçlü, daha müreffeh ve daha dirençli bir şehir olarak geleceğe taşıyacak, kadim şehrimizi eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz."

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        Bu anlamlı yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal ve Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere, Hatay'ın ana vatana katılmasında emeği geçen devlet adamlarını, kahramanları ve tüm şehitleri rahmetle, gazileri minnetle yad eden Erdoğan, Hataylıları ve tüm vatandaşları selamladı.

        ERZURUM KONGRESİ MESAJI

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında da, aziz milletin kurtuluş azmi ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından birinin Erzurum Kongresi olduğunu belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

        "Bu yüksek şuur, bugün de bizlere ilham kaynağı olmakta, geleceğe yürüyüşümüzde bizlere güç katmaktadır. Birlik ve beraberliğimizden ödün vermeden, ülkemizi daha da güçlendirmek için aynı azimle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür' diyen, mandayı ve himayeyi toptan reddeden, milli kuvvetlere sınırsız destek veren kongre üyelerini bugün bir kez daha kemali edeple yâd ediyorum. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı ve minnetle anıyor, tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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