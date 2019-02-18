Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta'da açıklamalar

İşte Erdoğan'ın konuşmasının satır başları...

Isparta'yı görüp de aşık olmamak mümkün mü? Isparta'yı görüp de hayran kalmamak mümkün mü? Aksu, Atabey, Eğirdir, Gelendost, Keçiborlu, Senirkent, Yalvaç, Uluborlu, Senikent'ini selamlıyorum. Güller şehri Isparta'nın güller kokan tüm mahallelerini, tüm köylerini selamlıyorum. Siz Ispartalı kardeşlerimle kucaklaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 788 milyon lira toplam yatırım bedeli olan 41 kalem eserin açılışını yapmıştım.

KANDİL VE PENSİLVANYA'DAKİ TERÖR BARONLARIN DİZLERİ ÇÖZÜLSÜN

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'yi yüzde 48 oy oranıyla Isparta'da birinci parti yaptığınız için sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'nı yüzde 61 ile zirveye taşıdığınız için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Rabbim yol arkadaşlığımızı, dostluğumuzu, muhabbetimizi daim eylesin diliyorum. Sizden 31 Mart'ta yine tarihi bir zafer bekliyorum. Öyle bir cevap verin ki mazlum ve mağdurların kalplerine inşirah olsun. Millet düşmanlarının yürekleri titresin. Kandil'deki, Pensilvanya'daki terör baronlarının dizlerinin bağı çözülsün.

BURADAKİ ELMALARI HIZLA İSTANBUL'A ANKARA'YA GÖNDERECEĞİZ

Hazine Maliye Bakanımı, Gıda Tarım Bakanımı, Ulaştırma Bakanı'mı arayacağım buradaki elmaları süratle İstanbul'a Ankara'ya gönderin diye. Benim milletimi kimse sömüremeyecek. Zulmüyle abad olunmaz! Isparta milli iradeye sahip çıkıyor muyuz? Isparta demokrasiye sahip çıkıyor muyuz? Isparta Cumhur İttifakı'nı zirveye taşıyor muyuz? Isparta tevazu, samimiyet ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz?

İBADETİN DE SİYASETİN DE TEMELİNDE SAMİMİYET VARDIR

Biz dikleşmedik sadece ve sadece Rabbimizin huzurunda rükuda ve secdede eğildik, bunun dışında asla! Ecdat gönülsüz namaz göğe alınmaz demiş. Yani gönülsüz yapılan ibadetin bile insana hayrı, faydası olmaz. İbadetin de siyasetin de temeli samimiyettir. Millete aşık olmadan, sevmeden, derdiyle dertlenip, sevincine ortak olmadan siyasette başarı yakalanamaz. Bunun için gönül siyaseti, gönül belediyeciliği diyoruz. Biz siyasete seçim kazanmak için değil gönülleri fethetmek için girdik.

YERİ GELDİĞİNDE CANINIZLA VE MALINIZLA SAHİP ÇIKTINIZ

Bütün iftiraların üstesinden de milletimizin muhabbeti, teveccühü sizlerin desteği sayesinde bugünlere geldik. 14 Ağustos'ta AK Parti'yi kuran, tabelasını asan yine milletimiz oldu, siz oldunuz. Vesayet güçlerinin, içerideki dışarıdaki şer odaklarının antidemokratik girişimlerine önce siz direndiniz. Tehditlere, şantajlara boyun eğmediniz. Seçim dönemlerinde oylarınızla, diğer zamanlarda dualarınızla, yeri geldiğinde 15 Temmuz'da olduğu gibi canınızla, malınızla bizlere ve ülkeye sahip çıktınız.



ÇEVRE BAHANESİYLE HAFTALARCA SOKAKLARIMIZI ATEŞE VERDİLER

17 yılda her biri diğerinden zorlu, meşakkatli tam 14 seçim yaşadık. Allah'a hamdolsun hepsinden de anlımızın akıyla çıkmayı başardık. İçeride ve dışarıda pek çok badire atlattık. Cumhuriyet mitingleriyle sokaklarımızın karıştırılmaya çalıştığı zamanlar oldu. Gazete haberleri üzerinden partimizi kapatmaya dahi kalktılar. 367 garabeti çıkardılar. Gezi olaylarıyla insanlarımızın arasını açmaya, tüketmeyin çağrılarıyla ekonomimizi batırmaya çalıştılar. Çevre bahanesiyle haftalarca sokakları ateşe verdiler. 17-25 girişimiyle emniyet ve yargı silahını çektiler. Çukurlar aşarak Doğu ve Güneydoğu'daki illerimizi işgale yeltendiler. Besleyip büyüttükleri FETÖ yılanını üzerimize saldılar. Hamdolsun bunu da boşa çıkardık.