Erdoğan'dan Miçotakis'e: Özel hattan birbirimizi arayalım 0:00 / 0:00

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ABD Başkanı Joe Biden ile ikili ve heyetler arası görüşmesi sonrasında kameraların karşısına geçen Erdoğan, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, bir gazetecinin Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme sorusuna şu yanıtı verdi:

"Sayın Miçotakis'in "Sessiz sakin bir yıl oldu, olacak" düşüncesini paylaşıyorum. Aramızda güzel bir görüşme geçti ve gerek Ege gerek diğer bölgelerde olsun bundan böyle kendisine şunu söyledim; üçüncü ülke veya kişileri bu işe karıştırmayalım. Bu tür sıkıntılı anlar olduğunda siz beni özel hattan arayın ben de sizi özel hattan arayayım. Herhangi bir sıkıntı yaşamadan Türkiye-Yunanistan olarak adımlarımızı atalım. Sıkıntılı konular nelerse masaya koyalım, görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışıp, bize getirsinler. Nihai kararda adımlarımızı atalım.

Biz kararımızı verdiğimizde neticeyi bildirip, o sorunu kaldıralım. Aynı şekilde bizim sizden istediğimiz konu varsa siz de masadan kaldırınca bu masa çözüm masası haline gelmiş olacak. Bunu da iki lider kendi arasında yapmış olacak."

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirve kapsamında görüşmesi öncesinde verdiği röportajda Türkiye'ye yönelik olumlu mesajlar vermişti. Miçotakis, "Türkiye ile büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" demişti.