        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na tebrik telefonu - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBF Başkanı Türkoğlu'na tebrik telefonu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası A Grubu 4. maçında Estonya'yı 84-64 mağlup etmesinin ardından Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2025 - 21:36 Güncelleme: 01.09.2025 - 21:36
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkoğlu'na tebrik telefonu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'de gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Teşkilatı zirvesi dönüşü uçakta yaptığı telefon görüşmesinde Hidayet Türkoğlu ile sporcular ve başantrenör Ergin Ataman'a tebriklerini iletti.

        A Milli Basketbol Takımı, organizasyonda ilk 3 maçını kazanarak son 16'ya kalmayı daha önce garantilerken Estonya galibiyetiyle ilk 2'deki yerini kesinleştirdi.

        Milliler, 3 Eylül Çarşamba günü Sırbistan ile grup liderliği maçına çıkacak.

