Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu

AK Parti sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençler ve milli sporcularla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde bir araya geldi” ifadeleri kullanıldı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.