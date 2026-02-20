Canlı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin konuğu oldu

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin konuğu oldu

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyoğlu'nda Ali ve Miyase Kayacık ailesini ziyaret ederek iftar yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 22:09 Güncelleme: 20.02.2026 - 22:26
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda Kayacık ailesinin konuğu oldu
        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ramazan ayının 2'nci gününde Ali ve Miyase Kayacık ailesini Beyoğlu'ndaki evini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyarette AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve eşi Nihal Özdemir de eşlik etti.

        Kendisini kapıda karşılayan aile fertleriyle sohbet eden Erdoğan, ailenin büyük oğlu Mustafa'nın hastalığını öğrenmesi üzerine geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, tedavisinin yakından takip edilmesi talimatını verdi.

        Aileyle beraber iftar yapan Erdoğan, evden ayrılırken kendisini kapının önünde bekleyen kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla da sohbet edip, fotoğraf çektirdi.

