Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan'a FETÖ mesajı 0:00 / 0:00

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"FETÖ MİLLİ GÜVENLİK TEHDİDİ"

"Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak olmak üzere terörle mücadeleden bölgesel işbirliğine kadar tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz.

Omuz omuza vererek bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına Türkiye'nin Kırgız halkı ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettik. 11 Nisan'da yapılan Anayasa referandumu bir dönüm noktası oldu. Bu referandumla Kırgız halkı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tercih etti. Yeni sistemin hayırlı olmasını temelli ediyorum.

"KIRGIZİSTAN'A HER TÜRLÜ DESTEK SÜRECEK"

Yeni imkanlarla Kırgızistan'ın yol alacağına inanıyorum. Türkiye tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği sürdürecektir. Kırgız Cumhuriyeti Tacikistan sınırında bazı müessif olaylar meydana geldi. İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay bizleri de derinden üzdü.

Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu sorunun iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni ediyoruz. Ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde gözden geçirdik. 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde salgına rağmen önemli bir düşüş yaşanmadı. Potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu aşikardır. 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi arttıracağız.

Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın akdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi, ortak bildirimizde atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu arada tabii attığımız adımlarda inşallah Türkiye-Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini 28 frekans arttırmak suretiyle bu gidiş gelişler çok daha sıkı, farklı olacak.

Bunun yanında özellikle Manas Üniversitesi ile alakalı atılacak adımlarda ciddi manada dayanışma olması kararına vardık. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum, değerli kardeşim sayın Caparov ve heyetine ziyaretleri için çok teşekkür ediyorum."

"KIRGIZİSTAN HER TÜRLÜ ADIMA HAZIR"

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadık Caparov ise şu ifadeleri kullandı:

"Misafirperverliğinden ve sıcak karşılamalarından dolayı Kırgızistan adına teşekkür ediyorum. Kırgızistan Cumhurbaşkanı olarak ilk kez Türkiye'ye ziyarette bulunuyorum. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi için yeni adımlara Kırgızistan hazırdır."