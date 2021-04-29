Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor 0:00 / 0:00

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Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Sultan II. Abdülhamit döneminde yerli silah sanayi için başlatılan atılımlar, kurulan fabrikalar, Cumhuriyet'in ilk yılların ardından yerini yeniden atalete bırakmıştır.

Kıbrıs çıkarmasında yaşadığımız acı hadiseler bu hadiseyi tüm çıplaklığıyla göstermiştir. Silahı, teknolojisi ve eğitimi ile güçlü bir ordudan geçtiği bugün çok daha iyi anlaşılmaktadır. Son 19 yıldır savunma sanayimizi her alanda yüksek teknolojiye araştırma ve geliştirmeye dayalı yerli üretimi ayağa kaldırmak için yoğun çaba harcadık.

"DÜNYADAKİ TEK YAPI"

Bugün kurumumuz tüm kalibrelerdeki silah ve mühimmatı tek çatı altında üretebilen dünyadaki tek yapıdır. Kurumumuz bünyesindeki çelik fabrikasında namlu çeliğini, pirinç fabrikasında mermi kovanlarını, roket fabrikasında roket yakıtlarını üretiyor.

Ülkemiz uçak bombalarında yeni nesil mühimmatlarının dolumunda füze yakıtı, harp başlıklarında kullanılan bu ürünü hep yurt dışından ithal ediyordu. Son dönemde yaşadığımız hadiseler, maruz kaldığımız gizli açık ambargolar bu kritik ürünü ülkemizde üretilmesini gerektirmiştir.

"KİMSEYE BAĞIMLI OLMAYACAĞIZ"

MKE hemen kolları sıvadı. 1 yıl gibi kısa sürede yerli imkanlar ve milli teknolojiyle kamu özel işbirliğiyle bu tesis kuruldu. Artık uçak bombaları, mühimmat, füzelerin harp başlıkları patlayıcılarında hamdolsun kimseye bağımlı olmayacağız.

Fırtına ve panter gibi obüslerimizin sevk sistemi olan modüler barut üretim hatlarımızın da açılışını yapıyoruz. Yurt dışından temin edilen modüler barut sistemi artık tamamen yerli imkanlarla üretilebilecek.

Dünyada artık askeri araç teknolojileri hızla değişiyor. Yeni nesil otonom ve elektrikli hibrit askeri araçlar harp meydanlarında yer almaya başladı. Türkiye'nin motor konusundaki dışa bağımlılığını bitirecek yeni teknolojilerin ilk örneğini bugün görme imkanına kavuştuk.

Yol yapma menzili 700 saati, savaşma süresi 10 saati bulan motor konusunda dışa bağımlılığı bitiren projede görev alan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Burada şahit olduğumuz bir diğer yenilik de Fatih Sultan Mehmet Han'ın bizzat tasarladığı çağ açıp, çağ kapatan Yavuz ve Fırtına silah sistemleridir.

Boran obüsü helikopterle havadan taşımaya uygun 1750 kg. ağırlığı, 1 dakikada atışa hazır hale gelebilmesi, dakikada 6 atış yapabilmesi özelliğiyle bilhassa komanda birliklerimize büyük katkı sağlayacaktır.

Hayata geçirilen bu projeler İmalat-ı Harbiye ruhunun günümüze yansımalarıdır. Tüm bunlar elbette önemlidir. Ama önümüzde yapacak daha çok işimiz var. İki yıl önce başlanan deniz topu, yakın hava savunma sistemi, hibrit güç ve tahkik sistemlerinin yazılım ve donanımlarının bir an önce tamamlanmasını bekliyorum.

"MKE'NİN SÜRATLE YENİDEN YAPILANMASI GEREKİYOR"

Savunma sanayimizin artık yeni bir anlayışla kendini bir üst lige çıkarması şarttır. Sektörün lokomotiflerinden biri durumundaki MKE kurumumuzun süratle yeniden yapılanması gerekiyor. MKE kurumumuzun özel sektörle yakın işbirliği halinde dışa bağımlılığı bitirecek bir yapıya bir an önce kavuşmasını istiyoruz.

Özel sektör firmalarının önünü kesen değil onları destekleyen ve teşvik eden bu yeni yapının bir an önce kurulmasını sağlayacağız. Özellikle açılışını yaptığımız tesisin geliştirilen hibrit sistem zırhlı muharebe araçlarının, taşınabilir Baran obüsünün hayırlı olmasını diliyorum.

"ESNAFA KİRA DESTEĞİNİ UZATIYORUZ"

Memurlarımıza ve esnaflarımıza vereceğimiz müjdeler var. Emeklilerimize 2018 yılında başlattığımız bayram ikramiyesi ödemesinin tutarını 1000 TL'den 1100 TL'ye yükseltme kararı almıştık. Memur maaşlarını 10 Mayıs itibariyle hesaplara yatırıyoruz. Salgının faaliyetlerini olumsuz etkilediği esnaflarımıza yaptığımız aylık 1000 TL gelir desteği 750 ve 500 lira arasındaki kira desteğini uzatıyoruz.

Ayrıca TEZ KOOP kefaletiyle kredi kullanan esnaflarımızdan taksit ödemesi yapamayan 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TEZ KOOP tarafından bankaya ödenmiştir.

"İŞ SÖZLEŞMESİ FESİH YASAĞI UZATILDI"

İş sözleşmelerini fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Kısa çalışma ödeneğinin Haziran sonuna kadar uzatıldığını zaten açıklamıştık. KOSGEB vasıtasıyla yeni destek programını başlatıyoruz. Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş istihdamını koruyan mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz ve faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır.

İhtiyaç sahibi ailelere hane başı verilen 1000 Tl'lik nakdi yardımı 1100 liraya çıkararak yeniden başlatıyoruz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına da ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için 183 milyon lira ilave kaynak gönderdik.

Bu süreçte milletimizi pek çok projeyle desteklemeyi sürdürüyoruz. Tüm bu müjdelerimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."