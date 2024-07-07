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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merih'e verilen ceza siyasi bir karar - Futbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merih'e verilen ceza siyasi bir karar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği iki maçtan men cezasının siyasi olduğunu ifade etti. Erdoğan, Milli Takımımızın kendilerine yapılan haksızlığa cevabı sahada muhteşem futbol oynayarak verdiklerini de dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 07.07.2024 - 14:11 Güncelleme: 07.07.2024 - 14:33
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        "Merih'e verilen ceza siyasi bir karar"
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        A Milli Takımımız, dün Hollanda'ya 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ederken UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği iki maçtan men cezası gündemden düşmüyor.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turnuvaya dair değerlendirme yaparken Merih Demiral'a da destek verdi ve kararın, siyasi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        "UEFA'nın Merih'e verdiği iki maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. İzahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar"

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        "Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır"

        "CEVABI SAHADA, MUHTEŞEM FUTBOLLA VERDİLER"

        "Milli Takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını, sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler"

        "YERLİ FUTBOLCULARIN ÖNÜNÜ AÇMAK LAZIM"

        "Bence yerli futbolcularımızın önünü açmak lazım. Ben çok fazla yabancının olmasını milli futbolumuz için doğru bulmuyorum"

        UEFA'dan Merih Demiral'a skandal ceza!
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        NELER OLMUŞTU?

        UEFA Disiplin Kurulu, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turunda oynanan Avusturya maçındaki bozkurt hareketi nedeniyle milli futbolcu Merih Demiral'a 2 maç ceza vermişti.

        UEFA'dan yapılan açıklamada, spor etkinliklerinde sportif olmayan nitelikteki davranışlar sergilediği, futbol sporunun itibarını zedelediği ve genel davranış ilkelerine aykırı davrandığı gerekçesiyle Merih Demiral'a iki maçtan men cezası verildiği belirtilmişti.

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