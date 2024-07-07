Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merih'e verilen ceza siyasi bir karar

A Milli Takımımız, dün Hollanda'ya 1-0 öne geçtiği maçta 2-1 yenilerek EURO 2024'e veda ederken UEFA'nın Merih Demiral'a verdiği iki maçtan men cezası gündemden düşmüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan turnuvaya dair değerlendirme yaparken Merih Demiral'a da destek verdi ve kararın, siyasi olduğunun altını çizdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"UEFA'nın Merih'e verdiği iki maç men cezası, açık söylemek gerekirse şampiyonaya ciddi manada gölge düşürdü. İzahı mümkün değil, tamamen siyasi bir karar"

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"Merih'e verilen bu ceza, Merih'in şahsına değildir. Aslında Türkiye'nin millet olarak yapısına dönük verilmiş olan bir cezadır" "CEVABI SAHADA, MUHTEŞEM FUTBOLLA VERDİLER" "Milli Takımımız kendilerine yapılan haksızlığa cevaplarını, sahada oynadıkları muhteşem futbolla verdiler"