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        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif ile Dolmabahçe'de bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli yönleriyle değerlendirilmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2025 - 17:51 Güncelleme: 25.05.2025 - 17:51
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        Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif İstanbul'da
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şerif'le Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

        Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, Türkiye-Pakistan ikili ilişkilerinin çeşitli veçheleriyle değerlendirilmesi, iki ülke arasında tesis edilen ve son toplantısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla geçen şubat ayında İslamabad'da düzenlenen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kapsamında yürütülen iş birliği süreçlerinin gözden geçirilmesi ve ikili ilişkilerin yanı sıra, terörle mücadele dahil olmak üzere bölgesel meseleler ile uluslararası konuların ele alınması bekleniyor.

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