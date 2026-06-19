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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı diledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 22:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum.

        Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz.

        Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz.

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