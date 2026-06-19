Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na girecek öğrencilere başarı diledi
Giriş: 19 Haziran 2026 - 22:23 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum.
Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz.
Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz.
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