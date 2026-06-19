Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Yarın Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na girecek tüm gençlerimize yüce Allah’tan zihin açıklığı ve kolaylıklar niyaz ediyorum.

Sevgili genç arkadaşlarım: Sınavınız nasıl geçerse geçsin, unutmayın; sizler bu ülkenin geleceğisiniz, yarınlarımızın teminatısınız, ailelerinizin ve milletimizin göz bebeğisiniz.

Sizlere güveniyoruz, sizlere inanıyoruz.