FIFA Başkanı Infantino, görüşmede Türkiye’nin tam bir futbol ülkesi olduğunu, Avrupa’nın yanı sıra Afrika ve Orta Asya’yla ortaklaşa gerçekleşecek her projeyi destekleyeceklerinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi finali için İstanbul’a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ile UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’i ayrı ayrı kabul etti. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi’nde yapılan görüşmelerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan son 10 yıldır futbol altyapısında büyük bir atılım gösterildiğini, gerek yeni stadyumların yapılması gerek mevcut stadyumların yenilenmesi konularını bizzat takip ettiğini ifade etti ve FIFA Başkanı’na yakın işbirliklerinden ötürü teşekkür etti.

UEFA Başkanı Ceferin ise kıtaları birleştiren İstanbul’daki finalin futbolun birleştirici gücüne da katkı sağlayacağına inandığını, hazırlıkların heyecan verici olduğunu kaydetti. Ceferin, akşamki finalin büyük bir futbol şöleni olarak 2005 yılındaki unutulmaz final gibi yine hafızalara kazınması dileğinde bulundu.