Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasan Kılıç'ın cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın Fatih Camisinde düzenlenen cenaze törenine katıldı
İstanbul'da 94 yaşında vefat eden İsmailağa Cemaati Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Kılıç daha sonra Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verildi.
FATİH CAMİİ'NDE CENAZE NAMAZI KILINDI
İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DA KATILDI
Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve Kılıç'ın çok sayıda yakını katıldı.