- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Güneysu Merkez Camisi önünde otobüs içerisinden vatandaşlara hitap eden Erdoğan, konuşmasına hemşehrilerini selamlayarak başladı.
Erdoğan, önce Ardahan ardından da Artvin'de bulunduklarını, hava koşulları çok ağır olduğu için Ardahan'dan Artvin'e karadan gelmek zorunda kaldıklarını söyledi.
Buna rağmen hem Ardahan'da hem de Artvin'de muhteşem ve coşkulu kalabalıklara hitap etme imkanını bulduklarını, bundan dolayı çok mutlu olduklarını belirten Erdoğan, yarın da Rize'de tüm hemşehrileriyle beraber olacaklarını dile getirdi.
"BİRİLERİNE GEREKEN CEVABI VERMEYE HAZIR MIYIZ?"
Erdoğan, Güneysu'nun hep rekorlara alıştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:
"31 Mart'ta Güneysu'da bu evladınıza inşallah bu rekoru kırmaya hazır mıyız? Birilerine gereken cevabı vermeye hazır mıyız? İnşallah yarın da Rize'de hep beraber gereken cevabı vereceğiz. Ondan sonra Trabzon'a geçeceğim. Yarın akşam yine evimdeyim, sonra da ertesi gün Ordu, Samsun. Durmak yok, yola devam."
Vatandaşlara, "Yalnız siz bu ara çay bulamıyor muşsunuz" diyerek, kalabalığa kenevirden yapılmış torbaların içinde çay dağıtan Erdoğan, çocuklara da oyuncak hediye etti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.