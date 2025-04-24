Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız

UEFA'nın İstanbul'daki temsilciliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

UEFA'nın Londra ve Brüksel'in ardından 3. dış merkezi İstanbul'da olacak. TFF'nin Levent Kasrı'nın ev sahipliğini yapacağı UEFA temsilciliğinin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, UEFA yönetim kurulu üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Milli Erkek Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, üye ülke federasyon başkanları, kulüp temsilcileri ve davetliler katıldı.

Açılışta İstanbul şehriyle ilgili bir sunum da gerçekleştirildi. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul; böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini alacak. Günün anısına UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye takdim etti. Ayrıca TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile Aleksander Ceferin de birbirlerine hediyeler verdi. Daha sonra yapılan toplu fotoğraf çekimiyle açılış sona erdi.

Açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: "UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin açılışı vesilesiyle sizlerle olmaktan mutluluk duyuyorum. Temsilciliğin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. REKLAM Bir spor ve futbol şehri olan İstanbul'a hoş geldiniz. Aleksander Ceferin şahsında tüm UEFA yönetimine, Türkiye Futbol Federasyonumuza ve elbette Gençlik ve Spor Bakanlığımıza emekleri için teşekkür ediyorum. 2005'te Şampiyonlar Ligi finaline, 2009'da UEFA finaline, 2013'te FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'na, 2019'da ise UEFA Süper Kupa finaline başarıyla ev sahipliği yaptık. Takımlarımız her sene UEFA organizasyonlarında boy gösteriyor. A Milli Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek final oynadı. Oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünü fethetti. A Milli Takım, Uluslar Ligi A Ligi'nde yer alma hak etti. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Konferans Ligi finallerine ev sahipliği yapacağız. 2032 Avrupa Şampiyonası'nı ise İtalya ile birlikte ülkemizde düzenleyeceğiz. Futbolda çoğu ömrünü tamamlayan stadyumları yıkıp yerlerine yeni tesisler inşa ettik. Türkiye genelindeki stadyumlardan 38'i hizmete girdi, 4 tanesinin yapımı ve 4 tanesinin proje ve ihale çalışmaları devam ediyor. Sporu etkileyen altyapı eksikliklerimizi de tamamladık. Olimpiyatlar dahil her türlü spor etkinliğinin altından kalkarız. Ülkemizde sporun hak ettiği seviyeye gelmesi ve Türkiye'nin altyapısının dünya standartlarına ulaşması için seferberlik ruhuyla çalıştık. UEFA, İstanbul temsilciliğinin açılmasıyla bu çalışmaları bir üst seviyeye taşıyoruz. UEFA, Londra ve Brüksel'den sonra İstanbul'da temsilcilik açıyor. UEFA ile daha fazla iletişim kuracak ve birlikte ortak projelere imza atacağız. Temsilcilik aynı zamanda bölge federasyonlar ile daha hızlı iletişim kurmasını sağlayacak. Dün meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. AFAD ile yaptığımız toplantıda en güncel bilgileri aldık ve gerekli talimatları verdik. Can kaybının olmaması en büyük teselli kaynağımızdır. Devlet olarak çalışıyoruz. Önümüzdeki kabine toplantısında konuyu değerlendirecek ve açıklamaları yapacağız. Bugün sadece şunu önemle söylemek isterim, deprem gibi hepimizi etkileyen konuların, günlük siyasete alet edilmesini tasvip etmiyoruz. Böyle hassas zamanlarda hiç kimseyle tartışmaya girmek istemiyoruz. Bugünler siyaset yapma değil, milletçe bir ve beraber olma ve kardeşliğimizi hatırlama günleridir. UEFA'nın İstanbul temsilciliğinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen başkan ve bakanlarımızı tebrik ediyorum. Sevincimizi paylaşan misafirlerimize kalpten teşekkür ediyorum"

UEFA İstanbul Temsilciliği'nin açılış töreninde Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da açıklamalarda bulundu. HACIOSMANOĞLU: TÜRK FUTBOLU ADINA TARİHİ BİR AN "Bugün, Türk futbolu adına tarihi bir ana şahitlik ediyor; Türkiye ve İstanbul için büyük bir adım atıyoruz. Medeniyetlerin kesişme noktası, kıtaları buluşturan, farklı dinlerden ve gruplardan insanların yüzyıllardır bir arada yaşadığı eşsiz şehir İstanbul’umuz, futbolun bölgesel ve uluslararası merkezlerinden biri haline geliyor. Bu adım, Türkiye’nin spor alanında yaptığı atılımların bir sonucudur. Spor sevgisini her zaman gösteren, futboldan gelen Cumhurbaşkanımız bize bu yolda hep destek verdi. Türk futbolunun uluslararası düzeyde daha güçlü bir konuma ulaşması yolunda kendisinin himayelerinde bu projeyi hayata geçiriyoruz. Destekleri için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde önemli pay sahiplerinden bir tanesi de UEFA Başkanı Aleksander Ceferin oldu. İş birlikleri, destekleri ve güvenleri için başta Ceferin olmak üzere UEFA ailesine teşekkürlerimi iletiyorum" "TÜRKİYE'NİN FUTBOL DÜNYASINDAKİ ETKİSİ DAHA DA ARTACAKTIR" UEFA temsilciliğinin, Türkiye’nin tanımı açısından önemli olacağını ifade eden Başkan Hacıosmanoğlu, "Yalnızca futbolun değil, ülkemizin tanıtımına, gençlerimizin gelişimine ve sporun barış diliyle yayılmasına yönelik bu adımlarla, Türkiye’nin futbol dünyasındaki etkisi daha da artacaktır. Bu sayede UEFA’ya üye ülke federasyonlarıyla daha etkin, hızlı ve kalıcı bir iletişim imkanı doğacaktır. UEFA da bu temsilcilikle bölge ülkeleriyle koordinasyonunu sağlayacak; Avrupa futbolunun entegrasyonu daha da pekişecektir" şeklinde konuştu. Türkiye’nin kısa zaman içinde üç önemli UEFA organizasyonuna ev sahipliği yapacağını hatırlatan Hacıosmanoğlu, "2026 UEFA Avrupa Ligi ve 2027 UEFA Konferans Ligi finalleri ülkemizde oynanacak. Türkiye 2032 yılında ise İtalya ile birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası’nı düzenleyecek. Bugün İstanbul’da hizmete giren UEFA Temsilciliği, bugüne kadar üstlendiği tüm organizasyonların altından başarıyla kalkan ülkemizin, yakın gelecekteki ev sahipliklerine de destek olacak" ifadelerini kullandı. "NİSAN AYI, TÜRKİYE İLE UEFA İLİŞKİLERİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP" Nisan ayının Türkiye ve UEFA arasındaki ilişkilerde önem arz ettiğini aktaran İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bu noktada bir detaya daha dikkat çekmek istiyorum. Nisan ayı Türkiye ile UEFA ilişkilerinde özel bir yere sahip. Türkiye Futbol Federasyonu bundan 62 yıl önce bir Nisan ayında UEFA’nın tam üyesi oldu. İstanbul, 1978’te tarihinde ilk kez UEFA Kongresi’ne ev sahipliği yaparken takvimler yine Nisan ayını gösteriyordu. Yine bir Nisan ayındayız ve Türkiye Futbol Federasyonu ile UEFA iş birliğinde yine tarihi bir adım atıyoruz" açıklamasında bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu olarak sorumluluklarını farkında olduklarını da vurgulayan Başkan Hacısosmanoğlu, "Futbolun birleştirici gücüyle, bu güzel oyunun ülkemizde çok daha iyi yerlere gelmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu yolda devletimizin, kulüplerimizin desteklerini her zaman yanımızda görmek istiyoruz. UEFA ile olan iş birliğimizi daha da derinleştirerek, futbolun evrensel değerlerini yüceltecek adımlar atmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günün ülkemiz, futbol camiamız ve UEFA için hayırlı olmasını diliyor; başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

UEFA'NIN ÜÇÜNCÜ DIŞ MERKEZİ İSTANBUL İstanbul, Londra ve Brüksel’in ardından UEFA’nın üçüncü dış merkezi oldu. Kıtaları buluşturan, tarih ve medeniyetin kesişim noktası olan İstanbul, böylece dünya futbolunun sayılı merkezleri arasındaki yerini aldı. TFF’nin tarihi Levent Kasrı'nın ev sahipliği yaptığı merkezde, çevre birçok ülkenin işlemleri, aynı UEFA merkezinde olduğu gibi gerçekleştirilecek.