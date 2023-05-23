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Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı! 47 bin 523 ilk kez oy kullanacak
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Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci oylamada, yurt içi ve yurt dışında kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklenecek. İkinci oylamada, geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek. Seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi nedeniyle seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı adreste oy kullanılacak

Son dakika: Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına 5 gün kaldı! 47 bin 523 ilk kez oy kullanacak
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AA

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta yapılan ilk turunda adayların salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, 28 Mayıs'ta cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gidiyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ilk turunun kesin sonuçları, 19 Mayıs'ta Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından ilan edildi.

Bu seçimin ikinci tura kalması nedeniyle YSK'nın ikinci oylama için hazırladığı seçim takvimi işliyor.

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci turuna, ilk oylamada en çok oy alan iki aday Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılacak.

İki aday için yeniden basılan oy pusulalarında sıralamada herhangi bir değişiklik olmadı.

Bu turda geçerli oyların çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.

İkinci tura, güncellenmiş kütüklerle gidilecek, seçmen kaydı ile ilgili adres değişikliği yapılamayacak, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasında da aynı sandık alanlarında oy kullanılacak.

Yurt içi ve yurt dışında toplam kayıtlı 64 milyondan fazla seçmene, ilk turun ardından yurt içinde 18 yaşını dolduran ve seçmen olmaya hak kazanan 47 bin 523 genç daha eklenecek.

Yurt dışındaki seçmenler de bir önceki seçimde olduğu gibi aynı yerlerde oy kullanacak.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlılar için 20 Mayıs'ta 73 ülkede kurulan sandıklardaki oy verme işlemleri devam ediyor. Bu seçmenler 24 Mayıs'a kadar temsilciliklerde oy verebilecek. Gümrük kapılarında ise oy kullanma işlemi 20-28 Mayıs'ta yapılacak.

SEÇMEN BİLGİ KAĞITLARI YENİDEN DAĞITILIYOR

YSK, "bazı seçmenlerin seçmen bilgi kağıtlarını kaybettiği, lazım olmaz düşüncesiyle attığı" ve "seçmen bilgi kağıdı olmayanların oy kullanamayacağı" söylemleri nedeniyle seçmen bilgi kağıtlarının yeniden dağıtılması yönündeki başvuru üzerine, ikinci tur oylama için seçmen bilgi kağıtlarının basımının yapılarak yeniden dağıtılmasını kararlaştırdı.

İTİRAZ SÜREÇLERİNİN ARDINDAN KESİN SONUÇLAR AÇIKLANACAK

Seçim sonuçlarına yapılacak itiraz süreçlerinin tamamlanmasının ardından YSK, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci oylamasının kesin sonuçlarını açıklayacak.

Kesin sonuçlar, YSK tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı makamına bildirilecek, kamuoyuna ilan edilecek, Resmi Gazete'de yayımlanacak.

Seçilen cumhurbaşkanı adına, YSK tarafından cumhurbaşkanı seçildiğine dair tutanak, yani mazbata düzenlenecek ve seçilen cumhurbaşkanına verilmek üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak.

Bu mazbata, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı tarafından verilecek ve aynı birleşimde ant içme töreni yapılacak.

Ant içme töreninin, seçim sonucunun kesinleşmesini takip eden üç gün içinde yapılması öngörülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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