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        Haberler Ekonomi Enerji Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Karadenizdeki yeni doğal gaz keşfine ilişkin açıklama - Enerji Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Karadenizdeki yeni doğal gaz keşfine ilişkin açıklama

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfine ilişkin, "75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır" ifadesini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 17.05.2025 - 21:27
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        Yılmaz'dan doğalgaz keşfi açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stratejik öncelikleri olan enerji alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği Karadeniz'deki yeni doğal gaz keşfinin hayırlı olmasını dileyerek, "75 milyar metreküp rezerv ve yaklaşık 30 milyar dolar ekonomik değeriyle bu keşif, enerjide dışa bağımlılığımızı ve cari açığımızı azaltmaya önemli katkı sağlayacaktır." açıklamasında bulundu.

        Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin de hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, sağlık hizmetlerinde standartları yükseltirken, sağlık turizmi ve sağlık endüstrisi alanlarında da güçlü politikalarla yola kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

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