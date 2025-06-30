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        Haberler Gündem Çevre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınları açıklaması | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınları açıklaması

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, orman yangınlarına ilişkin, "Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 02:03 Güncelleme: 30.06.2025 - 02:03
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan orman yangınları açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sıcaklarla birlikte ormanlık alanlarda yangın riskinin arttığını vurguladı.

        "Her yangın ciğerimizden bir parça koparıyor. Devlet ve millet olarak yangın riskine karşı kenetlenmeliyiz. Merkezi ve yerel teşkilatların ve her bir vatandaşımızın yüksek hassasiyeti şarttır." ifadelerine yer veren Yılmaz, küçük bir ihmalin büyük sonuçlar doğurabildiğine dikkati çekti.

        Tarım ve Orman Bakanlığının, çıkan yangınlara en kısa sürede etkili müdahale için yoğun gayret sarf ettiğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Ülkemizin farklı yörelerinde yaşanan yangınlara müdahale sürmektedir. Başta Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve yerel itfaiye görevlileri olmak üzere, yaşanan yangınlara cansiperane müdahale eden kahramanlara şükranlarımızı sunarız."

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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        #Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
        #haberler
        #orman yangınları
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