Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Satın alma gücüne göre dünyada 11'inci büyük ekonomiyiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngilterenin başkenti Londrada gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türk iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Kıbrıslı Türk toplum temsilcileriyle buluştu.

Yılmaz, İngiltere temasları kapsamında ilk olarak Türk iş dünyası temsilcileriyle Türkiyenin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen programda bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Yılmaz, dünyada ekonomik büyümenin ve ticaretin tarihsel ortalamaların altında gerçekleştiğini belirterek, Türkiyenin 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdüğünü hatırlattı.

Türkiye’nin ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüme kaydettiğini bildiren Yılmaz, “Orta Vadeli Programımızda (OVP) yüzde 4,4 hedefimiz var. Son çeyrekte 3,7lik bir büyüme gelse dahi bu hedefi yakalayacağız.” dedi.

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Yılmaz, “Türkiye ekonomisi ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşmış oluyor. Satın alma gücüne göre dünyada 11inci büyük ekonomiyiz. Nominal olarak da Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre bu rakamlar gerçekleşirse 17inci büyük ekonomi olarak 2023 yılını kapatmış olacağız." diye konuştu.

Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmeler de yapan Yılmaz, OVPde enflasyonu aşağı çekmenin temel öncelik olacağının altını çizdi. Ocak ayında yüksek olan enflasyonun geçici bir durum olduğunu ve yıl sonuna doğru daha farklı bir manzara ortaya çıkacağını anlatan Yılmaz, baz etkisiyle yıl ortasında yüksek enflasyon seyrinin devam edeceğini ancak yıl sonunda yıllık bazda belirgin bir düşüş gerçekleşeceği tahminini de ifade etti.

"TİCARET DENGEMİZDEKİ İYİLEŞME İLK AYLARDA DA DEVAM EDİYOR" Geçen yıl sonunda cari açığını 60 milyar dolar seviyesinden 45 milyar dolar seviyelerine kadar düştüğüne dikkati çeken Yılmaz, burada ihracat ve turizm gelirlerinin önemli etkisi olduğunu belirtti. Yılmaz, turizmde jeopolitik risklere ve dünyadaki talep daralmasına rağmen Türkiyenin iyi bir yıl geçirdiğinin altını çizerek, "54 milyar doların üzerinde turizm geliri, toplamda 100 milyar dolar civarında bir hizmet gelirimiz oldu. Biz mal ticaretinde açık veren bir ülkeyiz. Hizmet ticareti ise iyi gidiyor. Bu yıl da 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefimiz var. Sadece turist sayısı artmıyor, turist başına gelirimiz de artıyor. Dolayısıyla turizm sektörümüzün katma değeri yükseliyor." ifadelerini kullandı. Yılın ikinci yarısında doğrudan yabancı yatırımlardan da Türkiyenin payını alacağının altını çizen Yılmaz, şunları söyledi: REKLAM "İhracat yine bütün olumsuzluklara rağmen, Avrupadaki duruma rağmen, 256 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir miktar OVPnin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bu sevindirici. Dolayısıyla dış ticaret açığımızda bir miktar daralma söz konusu. Ocak ayında da yüzde 3,6 ihracat artışı var. İthalatta ise yüzde 23 civarı bir azalış var. Dolayısıyla ticaret dengemizdeki iyileşme ilk aylarda da devam ediyor."