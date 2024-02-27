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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Satın alma gücüne göre dünyada 11'inci büyük ekonomiyiz - Öne çıkan haberler - İş-Yaşam Haberleri

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Satın alma gücüne göre dünyada 11'inci büyük ekonomiyiz

        İngiltere temasları kapsamında ilk olarak Türk iş dünyası temsilcileriyle Türkiyenin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen programda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Türkiye ekonomisi ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşmış oluyor. Satın alma gücüne göre dünyada 11inci büyük ekonomiyiz. Nominal olarak da Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre bu rakamlar gerçekleşirse 17inci büyük ekonomi olarak 2023 yılını kapatmış olacağız" diye konuştu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 23:42 Güncelleme: 27.02.2024 - 23:44
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        "Satın almaya göre dünyada 11'inciyiz"
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngilterenin başkenti Londrada gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Türk iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Kıbrıslı Türk toplum temsilcileriyle buluştu.

        Yılmaz, İngiltere temasları kapsamında ilk olarak Türk iş dünyası temsilcileriyle Türkiyenin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen programda bir araya geldi.

        Burada bir konuşma yapan Yılmaz, dünyada ekonomik büyümenin ve ticaretin tarihsel ortalamaların altında gerçekleştiğini belirterek, Türkiyenin 2022 yılında yüzde 5,5 büyüdüğünü hatırlattı.

        Türkiye’nin ilk 9 ayda yüzde 4,7 büyüme kaydettiğini bildiren Yılmaz, “Orta Vadeli Programımızda (OVP) yüzde 4,4 hedefimiz var. Son çeyrekte 3,7lik bir büyüme gelse dahi bu hedefi yakalayacağız.” dedi.

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        Yılmaz, “Türkiye ekonomisi ilk defa 1 trilyon dolar eşiğini aşmış oluyor. Satın alma gücüne göre dünyada 11inci büyük ekonomiyiz. Nominal olarak da Uluslararası Para Fonu (IMF) tahminlerine göre bu rakamlar gerçekleşirse 17inci büyük ekonomi olarak 2023 yılını kapatmış olacağız." diye konuştu.

        Fiyat istikrarı ve enflasyonla mücadeleye ilişkin değerlendirmeler de yapan Yılmaz, OVPde enflasyonu aşağı çekmenin temel öncelik olacağının altını çizdi. Ocak ayında yüksek olan enflasyonun geçici bir durum olduğunu ve yıl sonuna doğru daha farklı bir manzara ortaya çıkacağını anlatan Yılmaz, baz etkisiyle yıl ortasında yüksek enflasyon seyrinin devam edeceğini ancak yıl sonunda yıllık bazda belirgin bir düşüş gerçekleşeceği tahminini de ifade etti.

        "TİCARET DENGEMİZDEKİ İYİLEŞME İLK AYLARDA DA DEVAM EDİYOR"

        Geçen yıl sonunda cari açığını 60 milyar dolar seviyesinden 45 milyar dolar seviyelerine kadar düştüğüne dikkati çeken Yılmaz, burada ihracat ve turizm gelirlerinin önemli etkisi olduğunu belirtti.

        Yılmaz, turizmde jeopolitik risklere ve dünyadaki talep daralmasına rağmen Türkiyenin iyi bir yıl geçirdiğinin altını çizerek, "54 milyar doların üzerinde turizm geliri, toplamda 100 milyar dolar civarında bir hizmet gelirimiz oldu. Biz mal ticaretinde açık veren bir ülkeyiz. Hizmet ticareti ise iyi gidiyor. Bu yıl da 60 milyon turist, 60 milyar dolar gelir hedefimiz var. Sadece turist sayısı artmıyor, turist başına gelirimiz de artıyor. Dolayısıyla turizm sektörümüzün katma değeri yükseliyor." ifadelerini kullandı.

        Yılın ikinci yarısında doğrudan yabancı yatırımlardan da Türkiyenin payını alacağının altını çizen Yılmaz, şunları söyledi:

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        "İhracat yine bütün olumsuzluklara rağmen, Avrupadaki duruma rağmen, 256 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bir miktar OVPnin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bu sevindirici. Dolayısıyla dış ticaret açığımızda bir miktar daralma söz konusu. Ocak ayında da yüzde 3,6 ihracat artışı var. İthalatta ise yüzde 23 civarı bir azalış var. Dolayısıyla ticaret dengemizdeki iyileşme ilk aylarda da devam ediyor."

        İŞSİZLİKTE TEK HANE BEKLENTİSİ

        Yılmaz, OVPde 2023 işsizlik oranının yüzde 10,1 olduğunu ancak Aralık 2023te bunun yüzde 8,8 oranında gerçekleştiğini belirterek, "Bununla birlikte yıllık bazda tek haneli olacağı kesinleşti. Özellikle genç işsizliğinde dört puanlık bir düşüş var. Yıllık bazda bu da sevindirici. Kadınların işgücüne katılımda da, istihdam oranlarında da artışlar söz konusu." ifadelerini kullandı.

        Bankacılık sektörünün uluslararası standartlar ve kanuni gerekliliklerin oldukça üstünde olduğuna işaret eden Yılmaz, ülke risk primlerinde de ciddi bir düşüş olduğunu kaydetti.

        Geçen sene 700 civarında olan Türkiyenin risk priminin 300lere indiğini anlatan Yılmaz, bunun kamunun ve şirketlerin uluslararası finansmana daha uygun koşullarda ulaşması bakımından çok önemli olduğunun altını çizdi.

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        Merkezi idarenin yol haritasının üç ana ayağı bulunduğunu ifade eden Yılmaz, ilk ayağın para politikası olduğunu belirtti. Türk lirasının daha cazip hale getirecek bir politika izlendiğini söyleyen Yılmaz, ikinci ayağın ise maliye politikaları olduğunu kaydetti.

        Para politikaları ve maliye politikalarının koordinasyonunun da etkili şekilde yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, yol haritasının üçüncü ayağının yapısal reformlar olduğunu belirterek, şunları söyledi:

        "İlk defa OVPye ek olarak yapısal reformları koyduk ve çeyreklik bazda bir takvim de koyduk. Para ve maliye politikalarımızı yapısal reformlarla takviye ediyoruz. Yapısal reformlar derken kamuda olsun ekonominin genelinde olsun verimliliği artırıcı, israfı önleyici, rekabet gücünü geliştirici değişimlerden bahsediyoruz. Bunların iki türlü etkisi var. Biri doğrudan etki. Bir reform yaptığınızda 2 ila 3 yıllık bir perspektifte somut bir takım sonuç görüyorsunuz. İkincisi ise beklentiler kanalıyla etki. Yapısal reform yapan ülkeler, gelecek perspektifini güçlendirirler ve yatırımcılar bu ülkelere daha fazla güven duyarlar. Bu ikinci etki hemen tesir eder."

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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın güçlü bir siyasi irade olarak bu programın arkasında durduğunu kaydeden Yılmaz, "Dünyanın en iyi planını, programını da hazırlasanız arkasında siyasi irade yoksa raflarda kalmaya mahkumdur. Bu programlarımıza sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü bir siyasi desteği var. Biz de bu destekle bütün çalışmaları sürdürüyoruz ve bunları da hayata geçireceğiz." dedi.

        "CARİ AÇIĞI DÜŞÜRÜCÜ ETKİSİ OLAN PROJELERE EN AZ 1 MİLYAR LİRA KREDİ"

        AK Partinin göreve geldiği dönemde Türkiyenin düşük orta gelir grubunda yer alan bir ülkeyken yüksek orta gelir grubuna yükseldiğini anımsatan Yılmaz, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselme hedefine işaret etti.

        Bunun için kişi başına düşen gelirin 15 bin dolar olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Programımızı kararlılıkla uyguladığımızda 2026da 15 bin dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, tüketim ağırlıklı bir büyüme yerine yatırım ve ihracat ağırlıklı bir büyüme sağlama hedefine işaret ederek, bu tür büyümenin daha kaliteli ve sağlıklı olacağının altını çizdi.

        İhracatçı ve yatırımcıyı rahatlatmaya yönelik adımlara da değinen Yılmaz, "Vergi düzenimizde değişiklik yaptık. Kurumlar vergisini yüzde 25 olarak tayin ettik. Finans ve bankacılık sektörü için yüzde 30, ihracatçı firmalar için ise yüzde 20 olarak belirlendi. Dolayısıyla vergi sistemimizde de ihracatçı firmaları destekleyen bir yapı oluşturduk. Bir yandan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) dediğimiz bir programı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Teknolojik içeriği yüksek, cari açığı düşürücü etkisi olan projelere en az 1 milyar lira, on yıla kadar vadeli, düşük faizli krediler tahsis etmeye dönük bir program." ifadelerini kullandı.

        Yılmaz, ihracat ve yatırıma dönük desteklerin artarak devam edeceğini de vurguladı.

        TOPLUM TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

        Yılmaz, Londradaki temasları kapsamında İngilterede yaşayan Türk ve Kıbrıslı Türk toplum temsilcileriyle de bir araya geldi.

        Türk toplum temsilcileriyle Londra Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen görüşmede Türkiyenin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan da hazır bulundu.

        Yılmaz, Kıbrıslı Türk toplum temsilcileriyle ise Türkiyenin Londra Büyükelçiliği rezidansında bir araya geldi. Görüşmeye KKTCnin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de katıldı.

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