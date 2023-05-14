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13. Cumhurbaşkanı belli oluyor! 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'da olacak

Türkiye, 14 Mayıs 2023 Seçimleri için sandık başında. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri için oy verme işlemi sürüyor. Saat 17.00'de sandıkların kapanması ile beraber oy sayımına geçilecek ve Cumhurbaşkanlığı genel seçimi sonucu için heyecan dolu süreç başlayacak. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın il il oy oranları ve Cumhurbaşkanı seçimi sonucu seçmenler tarafından anbean, canlı olarak takip edilecek. Adaylardan Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı seçimlerinden çekildiğini açıklamış; ancak YSK, İnce'ye verilen oyların geçerli olacağını duyurmuştu. Her seçimde olduğu gibi, 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonuçları da son dakika bilgileri ile anlık, kesintisiz ve canlı olarak Haberturk.com'un 2023 Cumhurbaşkanı Seçim Sonuçları sayfasından dakika dakika öğrenilebilecek.

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  • Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İl İl 2023: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce Oy Oranı ile Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu Son Dakika

    Bölgelere Göre Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın bölgelere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları da Haberturk.com'un Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. Merak ettiğiniz bölgenin genel seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 Bölgelere Göre Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu İçin Tıklayınız
  • Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları İl İl 2023: Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan, Muharrem İnce Oy Oranı ile Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu Son Dakika

    Yurt Dışı Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları Haberturk.com Seçim Sonuçları Sayfalarında

    YSK'nın yayın yasağı kararının kalkması ile beraber, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın 14 Mayıs 2023 yurt dışı seçim sonuçları Haberturk.com'un Cumhurbaşkanlığı Genel Seçim Sonuçları sayfalarında olacak. Adayların yurt dışından aldığı oy oranı ile Cumhurbaşkanı genel seçim sonucunu öğrenmek için aşağıdaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.

    14 Mayıs 2023 Yurt Dışı Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu İçin Tıklayınız

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
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