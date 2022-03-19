Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde "Cumhuriyet altını fiyatı bugün ne kadar?" sorusu başta yatırımcılar olmak üzere ekonomi gündemini takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. Merak edenler için haberimizde güncel alış - satış tablosunu derledik. İşte 19 Mart Cumartesi günü Cumhuriyet altını fiyatı...

19 MART CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 19 Mart Cumartesi günü saat 17.00 itibarıyla %-0,36

azalma ile alışta 5.846,95 TL'den satışta ise 5.958,84 TL'den işlem görüyor.

ALIŞ: 5.846,95 TL

SATIŞ: 5.958,84 TL

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